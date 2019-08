Manhart MH8 600 – M8-Power

Unter der Fronthaube des BMW M850i steckt die 530 PS starke N63-Ausführung des Achtzylinders. Manhart Performance bietet eine leistungsmäßig gleichwertige Alternative zum M8 Competition auf Basis des M850i an.

Erster Hinweis auf die neue Leistung des großen Coupés: sein neuer Name Manhart MH8 600. Ist sogar noch untertrieben. Denn nicht weniger als 621 PS entwickelt der V8 dank der Installation des MHtronik Zusatzsteuergeräts. Auf Augenhöhe mit der werkseitigen M8-Leistung, sticht der N63 nach der Manhart-Kraftkur den S63 beim Drehmoment deutlich aus. Da stehen bis zu 890 Nm beim MH8 600 den maximal 750 Nm beim M8 gegenüber.

Ergänzend dazu kommt ein H&R Federsatz. Der bewirkt eine Tieferlegung der Karosserie um etwa 30 Millimeter. Dadurch steht der sportlich gezeichneten Zweitürer noch geduckter auf der Straße. So kommt auch der neue Radsatz noch besser zur Geltung. An den Achsen verschraubte Manhart die hauseigenen Concave One-Leichtmetallfelgen. Die haben vorne die Dimension 9×21 Zoll und am Heck sogar 10,5×21 Zoll. In komplett mattschwarzem Finish ausgeführt, mit einer goldenen Zierlinie auf dem Horn.

An der schwarzen Lackierung der Karosserie ist eine ganze Reihe von akzentuierenden Zierstreifen aufgetragen – wie üblich bei typischen Manhart-Projektfahrzeugen. Ergänzende Highlights: einige Anbauteile aus mit Klarlack überzogenem Carbon. Frontschürzenansatz, Diffusor und die Spoilerlippe am dem Heck aus dem Faserverbund-Werkstoff gefertigt. Was den edlen und sportlichen Auftritt des MH8 600 weiter verstärkt.

