Manhart stellt den MH3 400d vor

Manhart Performance bekannt für die Veredelung von Sport- und Topmodellen mit potenten Benzinmotoren, zeigt dass auch Diesel-Modelle durchaus Optimierungspotenzial haben. Dies trifft insbesondere auf bestimmte Modelle im BMW-Programm zu. So bietet beispielsweise das Topmodell der aktuellsten 3er-Serie, G20, den M340d, eine interessante Basis für Modifikationen.

Obwohl Manhart normalerweise eher mit Benzin-Triebwerken arbeitet, haben sie sich diesmal entschieden, sich dem M340d zu widmen. Dieser Performance-Mittelklassewagen hat seit etwa einem Jahr ein Facelift erhalten und diente den Spezialisten aus Wuppertal als Grundlage für ihr neuestes Projekt: den MH3 400d. Dieser Schritt zeigt, dass nicht nur Benzin-Triebwerke das Potenzial für die Veredelung haben, sondern auch Diesel-Modelle.

Für Vortrieb sorgt im M340d bekanntlich ein Dreiliter-Reihensechszylinder. Dank doppelter Turboaufladung generiert dieser im Serienzustand 340 PS und ein Drehmoment von bis zu 700 Nm. Mit Hilfe des Zusatzsteuergeräts sorgt der Tuner hier aber trotzdem für einige zusätzliche Pferdestärken. Als Fingerzeig in Richtung des Ergebnisses dient wie gewohnt die Nummer in der neuen Fahrzeug-Betitelung: Genau gesagt sind es 380 PS, während das Drehmoment auf 770 Nm steigt. Diesen Zuwachs macht ihn auch akustisch unmissverständlich klar. Der Endschalldämpfer mit Klappensteuerung und vier 90-mm-Endrohren verleiht ihm einen noch markanteren Sound.

Individuelle Optik

Wie gewohnt wurde der Münchener Limousine ergänzend eine individualisierte Optik verliehen. So ziehen sich über die schwarz lackierte Karosserie die silbernen und roten Zierstreifen des Dekorsatzes. Hinzu kommen gleich mehrere Carbon-Anbauteile aus dem M Performance-Regal: jeweils für die Front und die Kofferraumklappe eine Spoilerlippe und fürs Heck zudem ein Diffusor. Abrundendes Highlight ist selbstverständlich der neue Radsatz: Es handelt sich um die hauseigenen Concave OneFelgen. Sie zeichnen sich durch fünf Doppelspeichen und ein Finish in Mattschwarz aus. Die Dimensionen betragen 9×20 an der Vorder- und 10,5×20 Zoll an der Hinterachse. Die zugehörigen Bereifungen messen 255/30ZR20 und 275/30ZR20. Dafür dass diese Kombinationen perfekt unter den Kotflügeln ausgerüstet sind, garantiert last but not least die Tieferlegung mittels H&R-Federn um 40 Millimeter an der Vorder- sowie 30 Millimeter an der Hinterachse. Im Innenraum veredelte der Tuner die werkseitigen M Sportsitze mit Carbon-Blende für den obere Bereich ihrer Rückenschalen. Dazu kamen Carbon Schaltwippen und beleuchtete Einstiegsleisten an Bord. Alle weitere Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen unter www.manhart-performance.de

