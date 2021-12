Mansory – Showroom in Dubai

Wie sich´s für einen exklusiven Fahrzeugveredler gehört, hat Mansory einen Showroom in Dubai eröffnet. In allerbester Lage in der „Sheikh Zayed Road“. Damit beendet die Mansory Design & Holding GmbH sein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 und gibt den Startschuss für die Expansion 2022. Die in Kürze mit dem Spatenstich für Erweiterungsbauten am Firmen-Stammsitz im oberpfälzischen Brand Fahrt aufnimmt.

Der komplett neue Showroom in Dubai bringt den Kunden auf über 800 m2 ab sofort die gesamte Produktpalette des Hauses Mansory in edlem Ambiente näher. Die großzügig bemessene Showroom-Fläche bietet nicht nur die Möglichkeit, bis zu 20 Fahrzeuge gleichzeitig auszustellen. Sondern auch seine anspruchsvollen Kunden in einer eigenen, sehr exklusiven Lounge zu empfangen.

Edles im klar designten Showroom

Der Mansory Showroom in Dubai zeichnet sich durch eine moderne, klare und europäisch gehaltene Designsprache aus. Neben Fahrzeug-Komplett-Umbauten sämtlicher Edelmarken bringt man den Kunden auch die verschiedensten Produkte aus nahezu allen Veredelungs-Programmen näher. So können die Kunden bei der Wahl ihres Wunschfahrzeuges, oder der Veredelung ihrer Fahrzeuge, im Loungebereich zahlreiche Muster der diversen Leder-, Carbon- und Farbvarianten direkt in Augenschein nehmen. Und diese zugleich auch „erfühlen“. Auch eine Felgenwand mit mittlerweile 33 exklusiv nur bei Mansory erhältlichen Felgendesigns fehlt nicht.

Im Rahmen der Eröffnung zeigte man 3 Sondermodelle auf Basis des Rolls-Royce Cullinan, des Lamborghini Urus und der Mercedes-AMG G-Klasse. Die hat man speziell für die Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) konzipiert. Kourosh Mansory, CEO der Mansory Design & Holding GmbH: „Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass Mansory ab sofort mit einem eigenen Showroom in Dubai vertreten ist. Einer der faszinierendsten und prosperierendsten Städte weltweit. Middle East ist für Mansory eine wichtige Vertriebsregion, die wir so nachhaltig stärken.“

Weitere Informationen zu Mansory und allen Veredelungsprogrammen unter: www.mansory.com

