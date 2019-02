Mark Webber begeisterte uns im 911 GT2 RS Clubsport

Mark Webber begeisterte uns im 911 GT2 RS Clubsport beim aktuellen Saisonauftakt der Intercontinental GT Challenge 2019 in Bathurst (Australien) swo wir Zeugen einer Premiere geworden sind. Erstmals wurde der Porsche 911 GT2 RS Clubsport auf einer Rennstrecke gefahren. Am Steuer des 700 PS starken Fahrzeuges saß Porsche-Markenbotschafter Mark Webber. Der Australier begeisterte seine heimischen Fans am berühmten Mount Panorama Circuit.

„Ich bin vor 24 Jahren letztmals in Bathurst gefahren, damals mit der Formel Ford. Jetzt mit diesem 700 PS starken Sportwagen auf diesem wunderbaren Kurs zu sein, war für mich ein sensationelles Erlebnis“, sagt der Langstrecken-Weltmeister von 2015. „Unglaublich wie der Motor anschiebt. Obwohl ich nicht mit maximalem Renntempo gefahren bin, war ich am Ende der Geraden 296 km/h schnell.“

Der auf 200 Stück limitierte Porsche 911 GT2 RS Clubsport war im November 2018 auf der Los Angeles Auto Show präsentiert worden. Das Rennfahrzeug wurde für den Einsatz bei Clubsportevents, Trackdays und ausgewählten Motorsport-Veranstaltungen entwickelt. Die Technik basiert auf dem Hochleistungssportwagen 911 GT2 RS. Seine Leistung von 700 PS (515 kW) bezieht das Auto aus einem 3,8-Sechszylinder Boxermotor mit Biturboaufladung. Die Kraft wird mittels eines

Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebes (PDK) mit starrer Aufhängung an die Hinterräder übertragen. Der Porsche 911 GT2 RS Clubsport wird zum Preis von 405 000 Euro zuzüglich länderspezifischer Mehrwertsteuer angeboten. Kunden erhalten ihre Fahrzeuge ab Mai 2019 im Rahmen exklusiver Auslieferungsevents.

