Markteinführung für e-Fuels soll beschleunigt werden

Der deutsche Bundesverkehrsminister hatte im Vorfeld der IAA Mobility zur 1. Internationalen e-Fuels-Konferenz eingeladen. Vertreter aus über 70 Staaten von Industrie, Politik und Verbänden wie der e-Fuel Alliance und Uniti. Diese diskutierten dabei den beschleunigten Markthochlauf synthetischer Kraftstoffe auf der ganzen Welt.

Im Vorfeld der Veranstaltung formulierte die e-Fuel Alliance gemeinsam mit mehr als 40 Unterstützern einen Forderungskatalog. Dazu gehören die Markteinführung durch Beseitigung des Nachteils des ersten Anbieters First-Mover-Disadvantage und Freisetzung privater Investitionen in alternativen Kraftstoffen und nachhaltige Biokraftstoffe, die Entwicklung internationaler Märkte und Energiepartnerschaften, die Vorgabe von Quoten sowie ein globaler CO2-Preis für fossile Kraftstoffe.

Spät aber doch wird die EU-Kommission voraussichtlich im November einen Vorschlag für die Neuzulassung von mit e-Fuels betriebenen Fahrzeugen ab 2035 vorlegen. „Erneut verlieren wir hier kostbare Zeit, obwohl eine zeitnahe Lösung versprochen war“, so Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn. Investoren für den Produktionshochlauf könnten nur angezogen werden, wenn ein langfristig gesichertes Absatzpotential für diese Kraftstoffe vorhanden sei. Dafür bedürfe es einer klaren Perspektive für den Einsatz in zukünftigen Neufahrzeugen über 2035 hinaus. „E-Fuels sind vor allem auch unverzichtbar, um den Fahrzeugbestand in die Klimaschutzbemühungen einzubeziehen und um CO2-neutrale Automobilität für jedermann bezahlbar zu ermöglichen“, sagte Kühn.

Lichtblick am Ende des Horizonts?

Auf nationaler Ebene wird derzeit an einer steuerlichen Begünstigung von CO2-neutralen Kraftstoffen gearbeitet, was die Alliance und Uniti befürworten. So plant man zum Beispiel bereits in Deutschland noch im Herbst einen Gesetzesentwurf. Die Energie- und Mehrwertsteuer von Kraftstoffen soll sich dabei an neuen CO2-Emissionen orientieren und nicht, wie bislang, am Energiegehalt. Mehr Infos unter efuel-alliance.at

