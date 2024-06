Martin Sander wechselt zu VW

Martin Sander wird zum 1. Juli neuer Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw. Er folgt auf Imelda Labbé, die das Unternehmen aus persönlichen Gründen im Rahmen einer Altersreglung verlässt.

Martin Sander war zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung von Ford in Köln sowie als General Manager europaweit für die Elektrofahrzeuge und Fahrzeugvernetzung verantwortlich. Der gebürtige Hildesheimer ist seit 25 Jahren in der Automobilindustrie tätig. Unter anderem hatte er bei Audi verschiedene Führungspositionen in Nordamerika und Europa inne. Der Diplom-Ingenieur hat an der Technischen Universität Braunschweig Maschinenbau studiert und berichtet in seiner neuen Funktion direkt an Markenchef Thomas Schäfer.

Imelda Labbé hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Automobilindustrie. Sie war von 1986 bis 2013 in internationalen Führungspositionen bei Opel und General Motors tätig. Unter anderem als Opel-Qualitätschefin im Werk Antwerpen und als Opel-Vertriebschefin für den deutschen Markt. 2013 wechselte sie als Sprecherin der Geschäftsführung von Skoda Deutschland zum VW-Konzern. Im Sommer 2016 übernahm sie die globale Leitung After Sales von Volkswagen und verantwortete zuletzt das Business Development. Von März 2022 bis zu ihrer Berufung in den Vorstand der Marke Volkswagen im Mai 2022 war Labbé Sprecherin der Geschäftsführung der Volkswagen OTLG. Sie ist Diplom-Betriebswirtin und erhielt den Master of Science in Management der Stanford University. Näheres zur Marke unter volkswagen.at

