Maserati Central Europe – Amaury La Fonta

Maserati fasst die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz, Osteuropa und Skandinavien zur Vertriebsregion Central Europe zusammen. Die Vertriebsregion führt der neu berufene General Manager Amaury La Fonta.

La Fonta ist seit 2013 bei Maserati. Er absolvierte ein Studium an der European Business School mit Schwerpunkt Marketing. La Fonta verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Premium-Automobile und Luxusgüter. Er hatte verschiedene Führungspositionen im Marketing inne. Im Bereich Geschäftsentwicklung und im Vertrieb in Europa, im Nahen Osten und in Asien. Seit 2017 leitete er das Regionalbüro von Maserati South East Asia Pacific in Hongkong.

