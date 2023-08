Maserati enthüllt den MCXtrema

Weltpremiere auf der Monterey-Halbinsel: Ein Fahrzeug, das die Rennsport-DNA von Maserati neu definiert. Jeden Sommer wird die malerische Monterey-Halbinsel in Kalifornien zum Mekka für Automobilliebhaber aus der ganzen Welt. Bei der Veranstaltung „The Quail“ treffen sich Kenner und Enthusiasten, um die neuesten und besten Kreationen im Automobildesign und in der Technologie zu feiern. Dieses Jahr stand die Bühne ganz im Zeichen der Weltpremiere von Maseratis neuestem Kraftpaket: dem MCXtrema.

Der MCXtrema ist nicht nur ein Auto, sondern ein wahres „Biest“, das explizit für die Rennstrecke entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 730 PS vereint das Fahrzeug rohe Kraft mit elegantem Design. Die klaren Linien des Autos sind ein echter Blickfang und ein Ausdruck von Maseratis Engagement für Stil und Eleganz.

Exklusivität in Reinform

Die Besonderheit dieses Modells liegt in seiner Exklusivität. Nur 62 Exemplare werden produziert, wodurch sich der MCXtrema an eine sehr ausgewählte und anspruchsvolle Kundschaft richtet. Es sind Menschen, die nichts weniger als Perfektion in Performance, Design und Luxus erwarten – alles Attribute, die für Produkte „Made in Italy“ typisch sind.

Der MCXtrema ist der derzeit leistungsstärkste Rennwagen im Portfolio von Maserati. Er stellt eine mutige Vision für die Zukunft der Marke dar und ist auf Sammler und langjährige Fans des italienischen Luxusautoherstellers zugeschnitten. Mit dem neuen Modell haben diese die Möglichkeit, eine weitere automobile Kostbarkeit zu ihrer Sammlung hinzuzufügen und bei privaten Test-Sessions die weltweit aufregendsten Rennstrecken zu erobern.

Ein Tribut und eine Inspiration

Das Auto ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Maserati Centro Stile und den hauseigenen Ingenieuren. Es ist nicht nur eine Hommage an den legendären Maserati MC12, sondern auch eine Inspiration für die zukünftige Rennsportentwicklung der Marke.

„Der Maserati MCXtrema wurde geschaffen, um ein neues Paradigma für unsere Rennwagen zu setzen“, erklärt Davide Grasso, CEO von Maserati. „Es ist ein unglaublich exklusives Produkt, das sich an eine ausgewählte Kundschaft richtet, die Wert auf unverwechselbare Details legt. Der Rennbulide verkörpert den Sportsgeist, der in der DNA von Maserati verankert ist und signalisiert den Anfang eines neuen Kapitels unserer Marke.“

Mehr zur derzeitigen Maserati-Modellpallette

