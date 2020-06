Maserati Ghibli Gran Sport – Gentleman Peeling

„Playboys fahren Ferrari, aber Gentlemen sitzen im Maserati“ – so Peter Ustinov seiner Tage über die eleganten Gran Turismo aus Italien. Während der Maserati früher etwas für den Sonntag war, ist er heute auch als Alltagsbegleiter zu gebrauchen. Der Ghibli offeriert als Einstiegsmodell der traditionellen Luxusmarke ausgewogenen Fahrspaß. Mit einer Modellpflege halten die Italiener ihren Bestseller-Dreizack frisch. Das mussten wir uns genauer ansehen.

Die Raureif-Tröpfchen gleiten unter den ersten Sonnenstrahlen des Tages über den angefeuchteten Lack, vorn blitzt der Dreizack aus dem Maul wie ein Bowiemesser zwischen den Zähnen. Aus dem Innenraum dringt ein betörender Duft von Abenteuer nach außen, der den Fahrer jetzt wie im Sog in den Ghibli hineinzieht. Links neben dem Lenkrad blitzt der Startknopf hervor, der Poseidon zum Leben erweckt. Mit einem Druck nimmt der Ferrari-V6-Biturbo seinen Dienst auf und drückt einen tosenden, gröhligen Abgasstrom durch die zweiflutigen Rohre, die links und rechts in schimmernden Doppelblenden enden.

Eleganz & Ordnung

Alles ordnet sich der Eleganz unter: So sind die rahmenlosen Türen mit Doppelverglasung bestückt, um Schönheit und Ruhe gleichermaßen zu vermitteln. Jedes Fach muss zur Fläche werden können – da verschwindet das Smartphone nahezu unsichtbar in einem Einschub in der Mittelkonsole, Cupholder will der Fahrer allein deshalb nicht nutzen, weil die hölzerne Hochglanz-Oberfläche der Abdeckung dann nicht mehr sichtbar ist. Der Ghibli ist das Auto für Schöngeister schlechthin, denn technisch drücken die Italiener ihre Pasta weiter durch die gleiche Presse.

Facelifting ist hier eher als aufhübschen zu verstehen. Für die Fans kein Problem, bietet der 3.0-Liter-V6-Biturbo doch mit 350 PS genug Futter, um 267 km/h zu erreichen und in 5,5 Sekunden den Spurt von null auf 100 km/h zu absolvieren. Ein geregeltes Luftfahrwerk regelt elektronisch und spielt den Ghibli per Knopfdruck von Gleiten auf Gleitreibung ein. In Kombination mit dem Hinterradantrieb ist der Viertürer weiter eine ungestüme Limousine, die sich in engen Kurven gern sporltich gibt – wenn man möchte.

Virtuelle Cockpits will man in Modena wohl so lange es geht hinauszögern. Das Infotainment-System hingegen offeriert moderne Arbeit für die Finger. So lässt sich zum Beispiel die Klimaanlage voll umfänglich nur über das Display steuern, das entweder per Touchscreen oder Drehregler in der Mittelkonsole dirigiert wird. Apple Carplay und Android Auto verbinden den Ghibli mit der privaten Mediensammlung.

Fazit: Wer einen Maserati kauft, kümmert sich nicht um Zahlen. Den Grundpreis für den Ghibli wollen wir dennoch nicht unter den Tisch fallen lassen: Bei 73.100 Euro gelingt der Zutritt zum Basismodell, ab 83.370 Euro wird der Ghibli zum Gran Sport. Bis zu unserem Testwagen müssen dann noch 17.000 Euro eingelegt werden – ohne Allradantrieb versteht sich. Wer die Leidenschaft bezahlen kann und will, findet sich hinter umwerfend schönen Lackkonzepten wieder und wird in hochwertige Lederkombinationen gebettet. Den Ghibli zu empfehlen, wäre bei der Preispolitik vermessen. In jedem Fall ist er ein wünschenswertes Liebhaberobjekt für Automobilfans mit verwöhntem Gehör. Mehr dazu auf maserati.com

Die Daten Maserati Ghibli Gran Sport

Länge x Breite x Höhe (m): 4,97 x 1,95 x 1,46

Radstand (m): 2,99

Motor: V6-Biturbo, 2979 ccm

Leistung: 350 PS (257 kW) bei 5500 U/min

Drehmoment: 500 Nm bei 4500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 267 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 5,6 Sek.

Testverbrauch: 13 LiterCO2-Emissionen: 207 g/km

Leergewicht: 1810 kg

Kofferraumvolumen: 500 Liter

Reifen: 235/50 ZR 18

Basispreis: 83.370 Euro (Ghibli Gran Sport)

Testwagenpreis: 99.600 Euro

