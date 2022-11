Maserati Gran Cabrio im Straßeneinsatz

Prototypen des neuen Maserati Gran Cabrio sind gerade im Straßeneinsatz. Sie sind in der Anfangsphase der Entwicklungstests rund um Modena unterwegs. Auch auf der Rennstrecke und unter verschiedenen Einsatzbedingungen setzt Maserati die Fahrzeuge derzeit für die Endabstimmung ein. Die Markteinführung ist für nächstes Jahr geplant.

Analog zum kürzlich vorgestellten Coupé Gran Turismo soll es das Cabrio neben dem V6-Motor auch als Gran Cabrio Folgore geben. So nennen die Italiener ihre künftigen Elektromodelle. Für die Stromer spricht die Leistung von 559 kW/760 PS. Sie überflügeln damit den Verbrenner in der stärksten Leistungsstufe um stolze 210 PS. Bis zum Ende des Jahrzehnts will die Sportwagenmarke den Wandel zum reinen Elektrohersteller vollzogen haben. (aum)

