Maserati GranTurismo – Prototypen gesichtet

Erste Prototypen des neuen Maserati GranTurismo hat man jetzt auf den Straßen von Modena gesichtet. Das im Maserati Innovation Lab entwickelte Fahrzeug ist das erste Modell der Marke, das auch einen vollelektrischen Antrieb besitzen wird. Maserati plant auch, künftig jedes neue Modell zusätzlich zu den Benzinmodellen, mit einem rein elektrischen Antriebsstrang anzubieten.

Trotz Tarnfolie kann man sehen, dass das Coupé neue Scheinwerfer erhält. Der Kühlergrill sieht auch etwas runder aus als beim Vorgängermodell. Er ist flankiert von großen, in die Ecken geschobenen Lufteinlässen. Vermutlich erhält er auch neue Rückleuchten. Unter der Haube des GT sitzt laut Gerüchten der Nettuno-V6, der auch den neuen MC20 antreibt. Der leistet 630 PS sowie ein Drehmoment von 729 Newtonmetern. Er ist an ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt.

Derzeit wird der Maserati GranTurismo bei intensiven Straßen- und Rundstreckentests der Prototypen gesichtet. Man bereitet die endgültige Abstimmung vor der Markteinführung vor. Das Coupé soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Außerdem hat Maserati noch viel vor. ein neues GranCabrio und der Grecale sollen ebenfalls noch im Jahr 2021 an den Start gehen. Neue E-Modelle sind für 2022 geplant. Bis 2024 sollen so 16 neue Fahrzeuge zusammenkommen und präsentiert werden.

