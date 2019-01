Maserati ist Partner beim Snow Polo World Cup

Die Veranstaltung gilt als die größte ihrer Art weltweit – eine besonders exklusive ist sie auf jeden Fall: der Snow Polo World Cup in Kitzbühel. Er fand von Freitag bis Sonntag, dem 20. Januar, statt und lockte einmal mehr acht internationale, hochkarätig besetzte Poloteams aus aller Welt nach Tirol. Mit dabei war erneut das Maserati Poloteam, zu dem auch Deutschlands beste Polospieler gehören. Zusätzlich ist Maserati auch offizieller Automobilpartner des Snow Polo World Cup und stellte eine stattliche Flotte allradgetriebener Fahrzeuge als VIP-Shuttle zur Verfügung.

Die zweite Heimat

Die Verbindung von Maserati zum „Sport der Könige“ ist naheliegend: In beiden Fällen geht es um weit mehr als um Pferdestärken, sondern um die Verbindung von sportlicher Höchstleistung mit einzigartigem Stil und Eleganz. Und ähnlich wie der Polosport vor einigen Jahren den Schnee als Winterdisziplin für sich entdeckte, hat auch Maserati eine zweite Heimat auf Eis und Schnee gefunden. Möglich macht es neben verschiedenen Traktionshilfen das intelligente Allradsystem Q4, das selbstständig situationsabhängig die Vorderräder zuschaltet und das für viele Modelle verfügbar ist. Es schafft maximale Traktion unter widrigen Bedingungen und dient gleichermaßen der Sicherheit und der Fahrfreude.

Über Polo und Autos fachsimpeln

Der Snow Polo World Cup in Kitzbühel genießt sein hohes weltweites Ansehen nicht nur durch den actiongeladenen Sport: Als mondäner Wintersportort mit der atemberaubenden Kulisse des Wilden-Kaiser-Gebirges tritt hier besonders stark die prickelnde Exklusivität des Polosports zu Tage. In diesem Jahr wurde sie durch den limitierten Maserati VIP-Bereich weiter gesteigert: Hier treffen sich geladene Gäste, um über Polo zu fachsimpeln und in die Welt von Maserati mit ihren vielen Facetten einzutauchen.

Eine enge Beziehung

Maserati pflegt bereits seit vielen Jahren eine enge Beziehung zum Polosport. Sie zeigt sich neben dem Snow Polo World Cup unter anderem in der weltweit stattfindenden Maserati Polo Tour und der engen Kooperation mit La Martina, dem führenden Hersteller von Polobekleidung.

