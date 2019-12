Maserati – Jubiläum einer Legende

Maserati feiert einen der legendärsten Sportwagen aller Zeiten: Vor 60 Jahren debütierte der 5000 GT auf dem Turiner Autosalon. Das 2+2-sitzige Coupé war nicht nur unbestrittener Star der Messe, sondern auch ein Meilenstein in der Geschichte von Maserati.

Entstehung 5000GT

Reza Pahlavi, der damalige Schah von Persien und ein großer Liebhaber von Hochleistungssportwagen, testete Ende 1958 einen Maserati 3500 GT und war begeistert. Allerdings forderte er eine Leistungssteigerung. Giulio Alfieri, der damalige technische Direktor von Maserati, erkannte, dass mit diesem Wunsch das Fahrzeug komplett überarbeitet werden müsste, um die hohen Anforderungen des hochkarätigen Kunden zu erfüllen. So entstand 1959 das Projekt AM103. Es war praktisch ein neues Auto und keine Individualisierung. Herzstück der Entwicklung war ein V8-Motor. Er stammte aus dem Maserati 450S Rennsportwagen. Allerdings wurde die Bohrung vergrößert, um den Hubraum auf fast fünf Liter anzuheben. So entstand der Maserati 5000 GT.

Turiner Autosalon

Das erste Exemplar besaß eine Karosserie der Carrozzeria Touring und wurde 1959 auf dem Turiner Autosalon vorgestellt. Schon bald erhielt es in Gedenken an seinen berühmten Initiator den Spitznamen „Schah von Persien“. Insgesamt wurden nur drei Fahrzeuge in dieser Ausführung produziert. Das 1960 auf dem Genfer Autosalon gezeigte Exemplar hatte bereits Modifikationen am Motor erhalten. Augenscheinlicher waren die vielen verschiedenen Karosserieausführungen des 5000 GT. Praktisch die gesamt Elite der italienischen Automobildesigner ließ es sich nicht nehmen, einen Entwurf beizusteuern. So stammten die Karosserien von Allemano, Pininfarina, Monterosa, Ghia, Bertone, Frua, Michelotti und Vignale.

Doch nicht nur die Top-Designer standen Schlange, um ihre Entwürfe abzuliefern – auch die Käufer waren hochkarätig. Zu ihnen gehörten Prinz Karim Aga Khan (Fahrzeug mit Karosserie von Frua), Fiat-Chef Gianni Agnelli (Pininfarina), der Industrielle Ferdinando Innocenti (Ghia), Filmstar Stewart Granger (Allemano) und der mexikanische Präsident Adolfo López Mateos (Allemano).

Geringe Auflage

Der 5000 GT war in Bezug auf seine Leistungsfähigkeit und seine Exklusivität ein Automobil für Super-Stars. Aufgrund seines außergewöhnlichen Charakters und des hohen Preises entstanden zwischen 1959 und 1964 lediglich 34 Exemplare. Doch nicht nur wegen seiner Rolle als Supersportwagen ist der 5000 GT von großer Bedeutung für die Marke. Er ebnete den Weg für den Einzug von V8-Motoren in die Serienproduktion von Maserati: So debütierte 1963 der Maserati Quattroporte, die erste Sport-Limousine der Welt, mit einem 4,2-Liter-V8-Motor. Abgesehen von nur kurzen Unterbrechungen gehört dieses Motorkonzept seither durchgängig zu der Marke mit dem Dreizack.

Technische Daten Maserati 5000 GT:

Produktionszeitraum: 1959-1964

Motor: 8-Zylinder-V-Motor in 90°-Anordnung

Hubraum: 4.937,8 cm³ (4.941,1 cm3 ab 1960)

Leistung: 325 PS bei 5.500 U/min (340 PS bei 5.800 U/min ab 1960)

Verdichtungsverhältnis: 8,5:1

Getriebe: Viergang (Fünfgang ab 1963)

Chassis: Gitterrohrrahmen

Leergewicht: 1.500 kg

Radstand: 2.600 Millimeter

Höchstgeschwindigkeit: 260-270 km/h

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp