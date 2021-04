Maserati Levante Hybrid – Leistung mit vier Zylindern

Die Leistung des Maserati Levante Hybrid mit vier Zylindern ist ident mit der im Schwesternmodell Ghibli. Der aufgeladene Zweiliter-Benziner leistet 243 kW/330 PS. Das Drehmoment steht mit 450 Newtonmetern bei 2.250 U/min bereit. Und die Technik der milden Hybridisierung arbeitet in fast gleicher Konfiguration ebenfalls im Ghibli. Im Sommer soll das SUV mit der verbrauchsmindernden 48-Volt-Technik auf die Straßen rollen.

Der Verzicht auf zwei Zylinder und der um einen Liter geringere Hubraum soll den Verbrauch des Levante mäßigen. Den gibt Maserati beim bisherigen Basismodell Levante 3.0 Q4 mit satten 11,1 Liter Benzin an. Und da Maserati keinen Diesel im Programm hat, muss der milde Hybridantrieb her, um den Konsum zu drosseln. Mit etwa 7,8 Liter Treibstoff soll er über die 100-Kilometer-Distanz kommen. Der Minderverbrauch macht in der Theorie 3,3 Liter aus. So will Maserati bei gleicher Leistung mit vier Zylindern mit dem Levante Hybrid CO 2 -Zahlungen hintanhalten.

Leistung

Die Fahrleistungen leiden nur geringfügig unter dem Down-Sizing-Programm. Der Hybrid-Levante sprintet in sechs Sekunden auf 100 km/h. 240 km/h erreicht er als Höchstgeschwindigkeit. Zum Vergleich: Mit dem 20 PS kräftigeren Basis-V6-Triebwerk gelingt die Beschleunigungs-Disziplin gleich schnell. Die Spitze gibt man beim Levante Hybrid mit 251 km/h an. Kernstück des Hybridsystems ist ein elektrischer Verdichter. Den speist ein 48-Volt-Bordnetz. Er arbeitet mit dem klassischen Turbo Hand in Hand. Seine Aufgabe ist es, das Turboloch auch bei niedrigen Drehzahlen zu kompensieren. Die Stromerzeugung übernimmt ein riemengetriebener Startergenerator. Der speichert die Energie in einer Pufferbatterie zwischen. Bevor sie zum Zweck zügigerer Beschleunigung wieder abgerufen wird.

Motorsound und Gewicht

Am Motor-Klang haben die Akustiker daher lange gefeilt. Um die verwöhnte Sechszylinder-Kundschaft nicht zu enttäuschen. Ein sonores Röhren klingt zumindest für alle Freunde des Verbrennungsmotors vielversprechend. Auch das Gewicht spielt eine wesentliche Rolle. Dank des kleineren Motorenvolumens ist der Levante um 20 Kilogramm leichter. So liegt weniger Last auf den Vorderrädern. Der Akku stellt mit seiner Einbaulage im Heck eine Balance zwischen den Achslasten her. Gut fürs Handling, macht das Maserati-SUV aber noch nicht nicht zu Bruder Leichtfuß. Mit einem Leergewicht von 2.090 Kilogramm ist er eher in der Klasse der Schwerathleten unterwegs.

Klare Kennzeichen der Hybrid-Version sind die neue Farbe Azzuro Astro und das sanft modifizierte Markenlogo. Unverändert bleibt der Allradantrieb mit seinem selbstsperrenden Differenzial an der Hinterachse und die achtstufige Automatik von ZF. Innen wartet künftig das neue elektronische Hilfssystem MIA (Maserati Intelligent Assist) auf die Befehle des Chauffeurs. Aktiviert wird es mit der Ansprache „Hey Maserati“.

