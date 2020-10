Maserati MC20 – der Preis steht

Vorgestellt wird er in Kürze. Aber der Preis steht – der des Maserati MC20. Die Modeneser gaben des Preis des Maserati MC20 bekannt: 210.000 Euro. Dafür bekommt man den 630 PS starken Mittelmotor-Boliden. Damit liegt er beim Preis in der Liga eines Audi R8 oder Porsche 911 Turbo.

MC ist übrigens die Abkürzung für Maserati Corse (Rennsport). Die Karosserie aus Verbundmaterialien und Kohlefaser umhüllt ein CFK-Monocoque. Die Frontpartie zitiert den Maserati MC12. Am Heck dominiert ein dunkel abgesetzter Diffusor mit zwei darüber angeordneten Endrohren. Eine Besonderheit des Maserati MC20: Man verzichtet auf großes Spoilerwerk. Der Anpressdruck entsteht hauptsächlich durch einen speziell gestalteten Unterboden. Der MC20 generiert bei Tempo 240 bis zu 100 Kilo Anpressdruck.

Der Motor

Ein neu entwickelter Dreiliter-V6 namens „Nettuno“. 630 PS und 730 Nm Drehmoment versprechen beeindruckende Fahrleistungen. Das Fahrzeuggewicht liegt bei 1.470 Kilo. Der Maserati MC20 absolviert den 0-100-Sprint in knapp unter drei Sekunden. Nach 8,8 Sekunden passiert er die 200er-Marke. Auf den Begrenzer regelt erst bei 325 km/h ab. Die Kraft wird per Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterachse portioniert.

