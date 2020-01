Maserati – Verstärkung im Management

Maserati verstärkt sein Führungsteam mit Bernard Loire als Chief Commercial Officer (COO) und Paolo Tubito als Chief Marketing Officer (CMO). Beide Berufungen sind Ausdruck einer Fokussierung des erneuerten Maserati Management-Teams, das in den kommenden Monaten wichtige Innovationen enthüllen wird.

Bernard Loire wird für die Koordination des weltweiten Vertriebs von Maserati verantwortlich sein. Er studierte Wirtschaft und Marketing und besitzt einen Abschluss der IFAG Business Management School in Lyon, Frankreich. Seit 1988 sammelte er umfassende Erfahrungen in der Automobilindustrie – zunächst bei Ford, später bei Fiat. Seit 2002 war er in verschiedenen Funktionen mit zunehmender Verantwortung in den Bereichen Handel und Marketing bei Nissan und Mitsubishi tätig.

Paolo Tubito verantwortet und koordiniert als CMO alle entsprechenden Bereiche. Nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Bari, Italien, setzte er sein Studium an der University of Mid-Glamorgan in Großbritannien fort. Tubito begann seine Karriere 1992 bei verschiedenen Kommunikationsagenturen. Seit 1998 ist er bei Nike für die Bereiche Kommunikation, Führungsmarketing und Innovationen in allen wichtigen Regionen verantwortlich. Zuletzt war er als Vice President für Nike Asia Pacific und Lateinamerika tätig.

Beide berichten direkt an Davide Grasso, CEO von Maserati.

