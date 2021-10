Matthias Walkner – FIM Cross-Country Rallies Weltmeister

Der FIM Cross-Country Rallies Weltmeister 2021 heißt Matthias Walkner. Mit dem 2. Platz in der Gesamtwertung der Rallye du Maroc sicherte sich Walkner seinen zweiten FIM Cross-Country Rallies Weltmeistertitel.

Matthias reiste mit 20 Punkten Vorsprung in der Weltmeisterschaftwertung nach Marokko. Es war also eine starke Leistung gefragt, um sich den Titel bereits in Marokko zu sichern.

Er übernahm die Führung der Rallye bei Etappe 2. Durch einen Navigationsfehler während der 3. Etappe fiel er zurück. Aber er kämpfte sich zurück nach vorne und verfehlte am 4. Tag nur knapp den Etappensieg. Am 5. Tag, dem Finaltag, wusste Walkner genau was auf der gezeiteten 166 km langen Sonderprüfung nötig war. Um genug Punkte einzufahren, um sich den Titel 2021 zu sichern.

„Punktlandung“

Der KTM-Werksfahrer kam als Achter ins Ziel, was den 2. Platz in der Gesamtwertung bedeutete. Und Matthias Walkner zum zweiten Mal zum FIM Cross-Country Rallies Weltmeister machte. Für KTM ist es der dritte Weltmeistertitel in Folge. Nachdem Toby Price 2018 und Sam Sunderland 2019 den Sieg für Europas größten Motorradhersteller einfuhren. Und bevor die Rennserie 2020 aufgrund der globalen Pandemie pausieren musste. Während der vergangenen neun Weltmeisterschaftsjahren, konnte KTM somit insgesamt sechsmal den Titel nach Hause holen.

Starke Saison

Matthias Walkner fuhr bisher eine starke Saison. Die Hochgeschwindigkeits Rally Kazakhstan beendete er als Zweiter. Weniger als einen Monat später fuhr er den Sieg bei der Silk Way Rallye ein. Und nun das Top 2 Ergebnis in Marokko. Bei der Finalrunde der Saison 2021 in Abu Dhabi wird Matthias nochmal alles geben. Bevor es dann im Jänner zur härtesten Rallye der Welt, der Rallye Dakar nach Saudi Arabien geht.

Matthias Walkner: „Der 2. Platz hier in Marokko ist toll. Und den Weltmeistertitel heute bereits vor Ende der Saison zu holen ist einfach unglaublich. Das Team war das ganze Jahr lang großartig. Deshalb ein großes Dankeschön an alle. Nun ist es Zeit für mich ein wenig zu relaxen und den Moment zu genießen.”

