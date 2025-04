Maurizio Leschiutta neuer Motorsportchef bei Lamborghini

Lamborghini Squadra Corse begrüßte kürzlich Maurizio Leschiutta als neuen Motorsportchef. Er berichtet direkt an Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Automobili Lamborghini. Mohr leitete zuvor als zwischenzeitlicher Motorsportchef das LMDh-Debüt der Lamborghini Squadra Corse, also den Start in der Hypercar-Klasse, in der FIA World Endurance Championship und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Er verfügt über mehr als 30 Jahre Motorsport-Erfahrung auf höchstem Niveau. Unter anderem war er Teil des LMDh-Projekts von BMW in der FIA WEC und in der IMSA-Meisterschaft. Bei ihm liegt nun die Leitung aller Rennsportaktivtäten der Lamborghini Squadra Corse ab 2025. Dazu gehört als erster Einsatz das 24-Stunden-Rennen von Daytona. Lamborghini schickt dort erstmals einen SC63-Prototyp unter der Nennung der Squadra Corse an den Start. Bei dieser historischen Premiere werden sich die Werksfahrer Mirko Bortolotti, Romain Grosjean, Daniil Kvyat und Edoardo Mortara im Cockpit abwechseln. Zudem startet Lamborghini erneut in der GTD Pro-Klasse und setzt zusammen mit Pfaff Motorsports einen Huracán GT3 EVO2 ein. Die Lamborghini-Werkspiloten Andrea Caldarelli, Jordan Pepper und Marco Mapelli gehören zum Fahreraufgebot.

Klare Ziele für 2025

Die Verantwortung von Leschiutta umfasst die kontinuierliche Weiterentwicklung des Lamborghini SC63 LMDh-Prototyps, während seiner zweiten Saison in der GTP-Klasse der IMSA-Serie, und das GT3-Kundensportprogramm. Der Huracán GT3 EVO2 wird weltweit in den wichtigsten GT-Meisterschaften antreten. Dazu zählen die DTM, in der Lamborghini 2024 erstmals den Meistertitel feierte, die GT World Challenge Europe sowie die Serien British GT und Italian GT. Das Ziel ist klar: Lamborghini möchte an das herausragende Jahr 2024, das sechs Fahrertitel und 34 Siege hervorbrachte, anknüpfen.

Ein wichtiger Teil des GT-Programms 2025 ist der neue Temerario GT3. Er soll Anfang des Jahres seine ersten Rennstreckentests absolvieren und wird der Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitraum offiziell präsentiert. Leschiutta verantwortet ab 2025 auch den hauseigenen Markenpokal Lamborghini Super Trofeo. Die Rennserie wird auf drei Kontinenten – Europa, Nordamerika und Asien – ausgetragen und erreichte überall in der Saison 2024 Rekordstarterfelder.Vor seinem Einstieg bei Lamborghini hat er umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Technik und Marketing im Motorsport gesammelt. Beispielsweise arbeitete er elf Jahre in der Formel 1 und spezialisierte sich auf die Motorenentwicklung, bevor er in den GT-Rennsport wechselte. In den vergangenen Jahren nahm er eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des LMDh-Programms von BMW ein. Seit 2021 leitete er das Projekt.

Maurizio Leschiutta, Motorsportchef bei Lamborghini, sagt: „Ich freue mich sehr, der Lamborghini Squadra Corse beizutreten. Für mich ist es ein wichtiger Meilenstein, Teil einer so etablierten und angesehenen Marke zu werden. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, einen kleinen Absatz auf einer der vielen Seiten in den Geschichtsbüchern von Lamborghini zu schreiben. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen der kommenden Jahre zusammen meistern werden.“

„Wir freuen uns, Maurizio Leschiutta zu Beginn der neuen Saison in der Lamborghini-Familie willkommen zu heißen“, äußert sich Rouven Mohr, Chief Technical Director von Lamborghini. „Maurizio bringt ein enormes Motorsport-Fachwissen mit und wir hoffen, mit seiner Vision noch mehr Erfolg mit der Lamborghini Squadra Corse zu erzielen. Die nächste Saison verspricht mit Sicherheit viel Spannung für Lamborghini: Im Sommer wird der neue Temerario GT3 vorgestellt und wir setzen das LMDh-Projekt mit GTP-Einsätzen in der IMSA-Meisterschaft fort. Darüber hinaus läuft die sehr erfolgreiche Lamborghini Super Trofeo weiter.“