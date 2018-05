Maxlrainer Oldie Feeling – Süddeutschlands größter Oldtimertreff

Das Maxlrainer Oldie Feeling – mit über 15.000 Teilnehmern und mehr als 3.000 Oldtimern – gilt als der größte Oldtimertreff Süddeutschlands. Und am 31. Mai ist es wieder soweit.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Jede Menge Action in den Themenparks. So etwa sind mehrere historische Renn- und Rallyeautos sowie Motorräder bei Demofahrten im Einsatz. Besucher können mit etwas Glück als Co-Pilot auch im legendären Audi S1 Sport quattro dabei sein. Das Maxlrainer Oldie Feeling vor der eindrucksvollen Schlosskulisse zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen von Oldtimer-Fans. Auch heuer ist wieder jede Menge Action in den Themenparks geboten. Die Veranstaltung bildet außerdem den Rahmen für den Start der 31. ADAC Bavaria Historic, der dreitägigen Oldtimer-Ausfahrt durchs bayerische und österreichische Alpenvorland.

600 Kilometer ADAC Bavaria Historic

Drei Tage, 600 Kilometer, 75 Teams am Start, rund 80 Sollzeit-Messstellen und unzählige Fans an der Strecke sorgen für strahlende Gesichter bei den Teilnehmern der ADAC Bavaria Historic. „Damit auch ganz alte und wenig stark motorisierte Fahrzeuge die Strecke gut bewältigen können, wurde vor drei Jahren das Konzept geändert – hin zu einer touristischen Ausfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfungen“, so ein Verantwortlicher.

Weitere Höhepunkte: die legendäre Oldie Night mit der Band „Glam Gang“ auf dem Marienplatz. Und zum Abschluss am Sonntag gibt es ein Oldie Meeting mit Live-Band in der Innenstadt.