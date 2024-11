Maxus Motors stellt Team neu auf

Nach beinahe vier Jahren erfolgreicher Markenentwicklung wurde Maxus Motors als eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Denzel Gruppe neu aufgestellt. Durch diese Umstrukturierung will sich die Marke gezielter auf ihre Kunden, Händler und spezifische Zielgruppen ausrichten.

Bereits im Oktober wurde angekündigt, dass Andreas Kostelecky, MBA als Managing Direktor die Hauptverantwortung innehaben wird und dessen strategisches Wachstum weiterführen wird. Nun, mit Anfang November, steht auch das vollständige First-Line Management Team fest.

So gesehen Mag. Sandra Bayer fungiert als Sales Direktor und wird wie bisher den operativen Vertrieb der Marke in Österreich vorantreiben. Michael Ellies, MA bleibt als PR-Manager für den Auftritt der Marke in der Öffentlichkeit und vor Medien verantwortlich. Neu dazu gekommen ist Tanja Linder, Sie übernimmt die Position der Marketing Managerin und wird damit den gesamten Bereich Marketing leiten.

Christian Sitzmann ist wie gehabt Technical Lead der Marke. Gemeinsam mit Stefan Michelak ist er unter anderem für den Technischen Support sowie für das Training der

österreichweiten Händler und Servicepartner verantwortlich. Stefan Zoichter ist Manager Order und Sales-Planning. In seinem

Team übernimmt Mario Pokluda den Bereich Order & Invoice und ist zusätzlich für das Produktmanagement verantwortlich.

