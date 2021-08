MAXUS – Neue elektrische Nutzfahrzeuge

Maxus Motors Austria bringt neue elektrische Nutzfahrzeuge nach Österreich. Die Asia Car Import Austria GmbH übernimmt als Maxus Motors Austria ab sofort den Generalvertrieb der elektrischen Nutzfahrzeugmarke Maxus in Österreich. Zum Marktstart bietet man in Österreich zwei 100% elektrische Nutzfahrzeugmodelle an. Die liefert Maxus Motors Austria bereits im Herbst an Kunden in Österreich aus. Es handelt sich um die Modell Maxus eDeliver3 und eDeliver9.

Maxus eDeliver3

Hundert Prozent elektrisch, kompakt und wendig, ist der eDeliver3 perfekt für den Stadtverkehr und kurze Distanzen. Der E-Motor leistet 90 kW/122 PS. Sein Drehmoment von 255 Nm sorgt für ein kraftvolle Beschleunigung und Durchzugskraft. Mit seiner 52,5 kWh-Batterie erzielt er eine WLTP-Reichweite bis zu 243 Kilometer. Am Schnelllader ist er in 45 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen. Der Maxus eDeliver3 ist in zwei unterschiedlichen Längen erhältlich. Das Ladevolumen: 4,8 respektive 6,3 m³. Er ist ab sofort ab 23.990 Euro (netto, inkl. E-Förderung) zu haben.

Maxus eDeliver9

Groß und vielseitig, ist er mit einem 150 kW/204 PS starken E-Motor ausgestattet. Drehmoment: 310 Nm. Er hat eine hohe Transportkapazität. In der 3,5-Tonnen-Klasse ist er mit zwei Radständen (L2, L3) zu haben. 3.366 mm und 3.760 mm. So bietet er ein Ladevolumen von 9,7 bis 11 m³. Mit einer maximalen Zuladung von 1.200 kg und einer Anhängelast bis zu 1.500 kg.Je nach Karosserieversion stehen drei Batteriekapazitäten zur Verfügung. 52, 72 und 89 kWh. Mit 296 km maximaler WLTP-Reichweite mit dem 89-kWh-Akku. In der City sogar bis zu 353 km. Serienmäßig besitzt der Maxus eDeliver9 ein On-Board-Ladegerät. Für dreiphasiges Laden bis zu 11 kW. Ladezeit an der Wallbox: 6 bis 9 Stunden. Am Schnelllader ist der Akku nach 45 Minuten wieder von 20% auf 80% aufgeladen. Der eDeliver9 ist ab 36.925 Euro (netto, inkl. E-Förderung) erhältlich.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp