Mazda Austria – Martin Riegler übernimmt Händlerweiterentwicklung

Mazda Austria – Martin Riegler übernimmt Händlerweiterentwicklung – Man baut damit sein Vertriebsteam weiter aus und setzt dabei auf einen erfahrenen Branchenkenner. Mit Martin Riegler übernimmt ab sofort ein ausgewiesener Vertriebs- und After-Sales-Spezialist die Position des Manager Dealer Network Development. Seine Aufgabe ist es, das österreichweite Händlernetz strategisch weiterzuentwickeln und gemeinsam mit den Handelspartnern die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen.

Der Wechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Mazda in Österreich in einer positiven Marktphase befindet. Neue Modelle sorgen für steigende Verkaufszahlen, gleichzeitig gewinnt die Elektrifizierung des Modellprogramms weiter an Bedeutung. Damit wächst auch die Bedeutung eines leistungsfähigen und flächendeckenden Händlernetzes.

Verantwortung für 104 Mazda-Standorte

In seiner neuen Funktion ist Martin Riegler zentraler Ansprechpartner für sämtliche Themen rund um das österreichische Händlernetz. Dazu gehören die Weiterentwicklung bestehender Standorte, die Qualitätssicherung in Vertrieb und Service sowie die Organisation und Durchführung von Schulungen für die Händlerbetriebe.

Riegler folgt auf David Griessnig, der künftig innerhalb von Mazda Austria strategische Vertriebsprojekte übernehmen wird. Mit der Neubesetzung will das Unternehmen die enge Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern weiter intensivieren und die Qualität des Kundenerlebnisses langfristig sichern.

Umfangreiche Erfahrung im Automobilhandel

Martin Riegler bringt eine langjährige Erfahrung aus verschiedenen Bereichen der Automobilbranche mit. Zuletzt war er als Zone Manager Sales bei Astara Mobility Austria tätig und verantwortete dort den Vertrieb von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in seinem Vertriebsgebiet.

Zuvor sammelte er beim österreichischen Nissan-Generalimporteur umfangreiche Erfahrungen im After-Sales-Bereich. Dort leitete er unter anderem die Bereiche Ersatzteillager, Logistik und Supply Chain und war zusätzlich als Produktmanager tätig.

Seinen Einstieg in die Automobilbranche absolvierte der gebürtige Niederösterreicher bei Wolfgang Denzel Auto im Rahmen eines Traineeprogramms für After Sales. Parallel dazu schloss er berufsbegleitend das Masterstudium Financial Management & Controlling an der FH Wien erfolgreich ab.

Den Grundstein seiner Karriere legte Riegler jedoch bereits mit einer klassischen technischen Ausbildung: Bei Porsche Inter Auto absolvierte er eine Lehre zum Kfz-Techniker und Elektriker – eine Kombination aus technischem Know-how und betriebswirtschaftlicher Ausbildung, die heute zu seinen großen Stärken zählt.

Positive Entwicklung bei Mazda Austria

Auch Mazda Austria selbst blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete die Einführung der neuen Generation des Mazda CX-5, der sich laut Unternehmen sehr positiv auf Zulassungen und Verkaufszahlen ausgewirkt hat.

Per Ende Juni erreichte Mazda in Österreich einen Marktanteil von 2,2 Prozent und konnte damit gegenüber dem Vorjahr zulegen. Diese Entwicklung unterstreicht die stabile Position der Marke auf dem heimischen Automobilmarkt.

Christian Heider, Managing Director von Mazda Austria, sieht in Martin Riegler eine wichtige Verstärkung für das Unternehmen. Mit seiner Erfahrung im Sales- und After-Sales-Bereich kenne er die Anforderungen des österreichischen Marktes genau und werde neue Impulse für die Weiterentwicklung des Händlernetzes setzen.

Händlernetz bleibt Erfolgsfaktor

Mit derzeit 104 Verkaufs- und Servicestandorten verfügt Mazda über eines der dichtesten Händlernetze im österreichischen Automobilmarkt. Dennoch sieht das Unternehmen weiteres Entwicklungspotenzial.

Vor allem in einzelnen Regionen bestehen laut Mazda noch interessante Marktgebiete, in denen zusätzliche Standorte oder neue Kooperationen denkbar sind. Deshalb prüft der Importeur laufend Möglichkeiten, das Netz gezielt auszubauen und neue Handelspartner zu gewinnen.

Gerade in Zeiten des technologischen Wandels gewinnen gut ausgebildete Händler und Werkstätten zunehmend an Bedeutung. Sie übernehmen nicht nur die klassische Fahrzeugberatung, sondern begleiten Kunden auch bei neuen Mobilitätslösungen, digitalen Services und der Umstellung auf alternative Antriebe.

Start des ersten vollelektrischen Crossovers

Ein weiterer Meilenstein steht bereits unmittelbar bevor. Im Spätsommer startet in Österreich der neue Mazda CX-6e. Das Modell ist der erste vollelektrische Crossover der Marke und markiert einen wichtigen Schritt in der Elektrifizierungsstrategie des japanischen Herstellers.

Bereits im Laufe des Sommers werden die ersten Fahrzeuge bei den österreichischen Mazda-Händlern eintreffen. Für das Unternehmen stellt der Marktstart einen bedeutenden Impuls dar, um das Angebot im wachsenden Elektrosegment auszubauen und neue Kundengruppen anzusprechen.

Mit der personellen Verstärkung im Vertrieb, einem leistungsfähigen Händlernetz und neuen elektrifizierten Modellen schafft Mazda Austria damit die Voraussetzungen, um den eingeschlagenen Wachstumskurs auch in den kommenden Monaten fortzusetzen.