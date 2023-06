Mazda Austria – Neuer Vertriebsleiter

Ab 1. August übernimmt Stefan Wurzinger die Position als neuer Vertriebsleiter bei Mazda Austria. Der 43-jährige Niederösterreicher folgt damit auf Hendrik Jacob, der in die Mazda Europa Zentrale nach Deutschland übersiedelt.

Stefan Wurzinger profitiert von langjähriger Erfahrung im Automotive-Business und verantwortete zuvor internationale Führungspositionen bei Kia Europe. Für die Bereiche Customer Experience, Business Strategy und Market Management. Davor war er General Manager Verkauf bei Kia Austria.

„Mazda hat in den letzten Jahren eine spannende Evolution vollzogen und die Wertigkeit seiner Modelle in puncto Design und Qualität auf ein neues Niveau gehoben,“ so der neue, künftige Vertriebsleiter bei Mazda Austria, Stefan Wurzinger. „Ich freue mich, künftig für die Weiterentwicklung von Mazda in Österreich mitverantwortlich zu sein.“

