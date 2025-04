Mazda baut Fabrik für Batteriemodule

Mazda wird in Japan eine Fabrik für Batteriemodule errichten. Sie bestehen aus zylindrischen Lithiumionen-Zellen, werden von Panasonic bezogen und sind für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Durch die Eigenherstellung der Module will Mazda die Batterien optimal an seine Zwecke anpassen. Die jährliche Produktionskapazität der Fertigungsanlage in Iwakumi City ist mit zehn GWh geplant. Die Batteriemodule werden in einem neuen, vollelektrischen Mazda zum Einsatz kommen, der auf einer speziellen Fahrzeugplattform basiert.