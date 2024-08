Mazda bleibt in der Erfolgsspur

In Europa stieg der Absatz um zwölf Prozent auf 49.000 Fahrzeuge, was den Marktanteil auf 1,2 Prozent erhöhte. Deutschland bleibt mit 12.182 Neuzulassungen der größte europäische Markt, gefolgt von Großbritannien mit rund 7.000 Auslieferungen. Besonders erfolgreich war Mazda in Nordamerika, wo die Verkaufszahlen um 14 Prozent auf 146.000 Einheiten zulegten – ein Rekord für das erste Quartal in dieser Region. In China, dem größten asiatischen Markt, gingen die Verkäufe hingegen um neun Prozent auf 18.000 Fahrzeuge zurück. Auch auf dem Heimatmarkt in Japan wurden mit 29.000 Einheiten weniger Fahrzeuge als im Vorjahr abgesetzt.

Ergebnisse & Ausblick

Der japanische Hersteller erzielte im ersten Quartal einen Nettoumsatz von knapp 1,21 Billionen Yen (7,2 Milliarden Euro) und steigerte das Betriebsergebnis um 68 Prozent auf 50,4 Milliarden Yen (300 Millionen Euro). Der Nettogewinn betrug 49,8 Milliarden Yen (296,4 Millionen Euro), was einem Anstieg von fast 50 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Für das bis Ende März 2025 laufende Geschäftsjahr wird ein Verkauf von rund 1,4 Millionen Fahrzeugen geplant, was einem Anstieg von etwa 160.000 Einheiten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

