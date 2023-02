Mazda CX-60: Sechszylinder-Comeback

Im Mazda CX-60 e-Skyactive D 200 kommt es zu einem Sechszylinder-Comeback. Mit einem Diesel. Einmal mehr zeigt Mazda dabei seinen unkonventionellen Zugang zu neuen technologischen Lösungen. Die sich oft nicht am Trendraum schö orientieren, dafür aber sehr gut funktionieren. Eine davon ist im Mazda CX-60 e-Skyactive D 200 auszuprobieren, mit einem nagelneuen Dieselmotor bringt Mazda ein Sechszylinder-Comeback. Der schöpft seine Kraft aus sechs Zylindern und 3,3 Litern Hubraum.

Derzeit bietet Mazda die 200-PS-Variante mit Heckantrieb an, nächstes Monat kommt eine Hochleistungsvariante mit 254 PS und Allradantrieb dazu. Der Test war als Verbrauchsfahrt ausgelegt. Um zu zeigen, was sich aus einem gut gemachten Diesel herausholen lässt. Statt Downsizing folgt man dem „Rightsizing“-Prinzip. Deshalb fiel die Entscheidung für den großen Hubraum. 3,3 Liter und sechs Zylinder statt 2,2 Liter und vier Zylinder, wie im CX-5 Diesel.

Das Überraschende: Mit vielen Neuerungen konnte Mazda diesen Turbomotor, der derzeit zu den saubersten weltweit zählt, deutlich im Verbrauch verbessern. Im Vergleich zum Vierzylinder um stolze 22 Prozent. Zu den technischen Schmankerln gehören doppelt eiförmige Kolbenböden, die den Motor leiser machen und zugleich mit der neuen DCPCI-Zündanlage Kraftstoff sparen helfen. Der thermische Wirkungsgrad liegt über weite Strecken bei über 40 Prozent.

Das serienmäßige 48-V-Hybridsystem funktioniert mit einem Elektromotor, der zwischen der Achtstufen-Automatik und dem Dieselmotor liegt. Eine Kupplung ermöglicht es, Energie ohne Verluste durch die Motorbremse zu rekuperieren.

4,8 Liter auf 100 Kilometer?

Auf 203 Kilometern, die einen Mix aus allen gängigen Bedingungen aufweisen, wollten wir das Auto prüfen. Wie realistisch sind die im WLTP-Zyklus erreichten 4,8 Liter pro 100 Kilometer?

Beim Anlassen verströmt der Klang des laufruhigen Selbstzünders Gelassenheit und Kraft. Wir lassen es flott angehen. Nachdem wir die Stadt verlassen haben, liegt der Durchschnittsverbrauch bei 6,5 Litern. Über Land, inklusive einiger Überholvorgänge unter Vollast, sinkt der Verbrauch bis zum Fahrerwechsel auf 6,1 Liter.

Fahrer zwei nimmt sich vor, den Verbrauch weiter zu senken. Und das klappt auch. Ohne zum Verkehrshindernis zu werden oder im Windschatten von Lkws zu verweilen. Mit sanfterem Beschleunigen und das Auto öfter rollen lassen. Bis zum Ziel sinkt der Durchschnittsverbrauch auf 4,9 Liter. Das Aufschalten des Elektromotors führt ab und zu noch zu leichtem Ruckeln. Ein Entwicklungsingenieur verspricht Nachbesserung bis zur Auslieferung.

Von außen ist von der modernen Technik nicht viel zu sehen; die Form ist praktisch und gefällig. Wenn auch weniger schwungvoll und sportlich als bei anderen Mazda-Baureihen. Auf den vorderen Kotflügeln prangt stolz ein „Inline 6“-Emblem. Innen gefällt vor allem die Takumi-Ausstattungslinie. Sie verkörpert mit hellen Stoffen, einer besonderen Sichtnaht am Armaturenbrett und Ahornholz in den Türen japanische Handwerkskunst sehr überzeugend.

Überzeugendes Gesamtkonzept

Getriebe, Lenkung und Fahrwerk sind sehr harmonisch abgestimmt. Und 200 PS völlig ausreichend. Sportliche Ambitionen bedient dann die 254-PS-Variante. Das Gesamtkonzept überzeugt. Auch im Fond sitzt man komfortabel und mit viel Platz. Der 570-Liter-Kofferraum lässt sich auf bis zu 1.726 Liter erweitern.

Übrigens gibt es den Mazda CX-60 auch mit einem Vierzylinder-Ottomotor und Plug-in-Hybrid-Technik. Langstreckenfahrer sind allerdings mit diesem neuen Diesel deutlich besser bedient. Und auch die Umwelt lässt sich mit einem so sparsamen Diesel vermutlich wirksamer entlasten als mit elektrifizierten Antrieben, deren Energie einem schmutzigen Stromnetz entstammt. Ein Grund mehr für das Sechszylinder-Comeback im Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200.

Und Mazda bestätigt: Der Verbrenner hat Zukunft und man will ihn kontinuierlich weiterentwickeln. In Europa bietet man ihn so lange ang, wie es erlaubt ist. Politische Korrektheit hin oder her. (mk/cen)

Technische Daten Mazda CX-60 e-Skyactiv D 200

Länge/Breite/Höhe (m) 4,75 x 1,89 x 1,68

Radstand (m) 2,87

Antrieb R6-Diesel, 3283 ccm,

RWD, 8-Gang-Automatik

Leistung 147 kW/200 PS bei 3.600 U/min

Drehmoment 450 Nm bei 1.400-3.000 U/min

Höchstgeschwindigkeit 212 km/h

0-100 km/h 8,4 s

WLTP- Ø Verbrauch 4,8 l/100 km

Effizienzklasse A+

CO 2 -Emissionen 125 g/km

Leergewicht/Zuladung min. 1.890 kg/max. 610 kg

