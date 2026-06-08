Mazda CX 6e – Nun mit elektrischem Doppelpack

Mazda CX 6e – Nun mit elektrischem Doppelpack – Die Elektromobilität entwickelt sich rasant weiter – und Mazda setzt dabei verstärkt auf eine Kombination aus emotionalem Design, Fahrdynamik und moderner Antriebstechnik. Bei den Wiener Elektrotagen 2026 nutzt der japanische Hersteller die Bühne vor dem Wiener Rathaus, um gleich zwei vollelektrische Modelle ins Rampenlicht zu stellen. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem neuen Mazda CX-6e, der dort seine Österreich-Premiere feiert. Noch vor seinem offiziellen Marktstart im Sommer können Besucher den elektrischen Crossover erstmals aus nächster Nähe erleben.

Mit dem CX-6e erweitert Mazda sein Elektro-Portfolio um ein Modell, das die aktuelle Designsprache der Marke besonders konsequent interpretiert. Die Formensprache „Kodo – Soul of Motion“ wurde dabei weiterentwickelt und auf die Anforderungen eines modernen Elektrofahrzeugs abgestimmt. Das Ergebnis ist ein Crossover mit fließender Silhouette, markanten Proportionen und einer Präsenz, die Dynamik auch im Stand vermittelt.

Designprinzipien & Reduktion

Dabei verfolgt Mazda einen Ansatz, der weit über reine Technik hinausgeht. Die Gestaltung orientiert sich an japanischen Designprinzipien und setzt auf Reduktion, Harmonie und hochwertige Materialien. Im Innenraum spielt das Konzept des „Ma“ – die bewusste Gestaltung von Raum und Leere – eine zentrale Rolle. Es schafft eine ruhige Atmosphäre und soll Fahrer wie Passagiere gleichermaßen ansprechen.

Ladeleistung & Ladezeiten

Mit einer Reichweite von bis zu 484 Kilometern nach WLTP-Norm positioniert sich der CX-6e im wettbewerbsintensiven Segment der elektrischen Mittelklasse-Crossover. Auch bei der Ladeleistung zeigt sich das Modell zeitgemäß: An geeigneten DC-Schnellladestationen kann die Batterie mit bis zu 195 kW geladen werden. Unter optimalen Bedingungen soll der Ladezustand dabei in rund 24 Minuten von zehn auf 80 Prozent steigen. In Österreich wird der neue Elektro-Crossover im Laufe des Sommers erhältlich sein, die Preise starten bei 46.990 Euro.

Neben der Premiere des CX-6e bringt Mazda auch seinen bereits eingeführten Mazda6e nach Wien. Die vollelektrische Limousine markiert einen wichtigen Meilenstein für die Marke, die damit die Nachfolge des bekannten Mazda6 antritt. Über mehr als zwei Jahrzehnte und drei Generationen hinweg war der Mazda6 ein fixer Bestandteil des Modellprogramms. Mit dem Mazda6e schlägt der Hersteller nun ein neues Kapitel auf und überträgt die bekannten Markenwerte in das Zeitalter der Elektromobilität.

Batteriegrößen & Reichweiten

Besonders das Design des Mazda6e sorgt international für Aufmerksamkeit. Im April dieses Jahres wurde das Modell bei der New York International Auto Show mit dem renommierten „World Car Design of the Year Award 2026“ in der Kategorie Limousine/Coupé ausgezeichnet. Die Jury würdigte dabei die gelungene Verbindung aus Eleganz, Funktionalität und moderner Interpretation der Mazda-Designphilosophie. Auch in Österreich konnte die Limousine bereits überzeugen und wurde vom Fachmagazin „Firmenwagen“ zum „Fleet Car of the Year“ gewählt.

Der Mazda6e ist in zwei Batterievarianten erhältlich. Das Basismodell verfügt über eine Batteriekapazität von 68,8 kWh und ermöglicht Reichweiten von bis zu 479 Kilometern. Die Long-Range-Version setzt auf einen 80-kWh-Akku und kommt auf bis zu 552 Kilometer nach WLTP. Damit richtet sich das Modell sowohl an Pendler als auch an Vielfahrer, die längere Strecken ohne häufige Ladestopps zurücklegen möchten.

DATENCHECK MAZDA CX-6e

Antrieb Heckantrieb mit E-Motor

Leistung 190 kW / 258 PS

Max. Drehmoment 290 Nm

Batterie 78 kWh (LFP)

Reichweite (WLTP) bis 479/552 km

Verbrauch kWh/100km 18,9 – 19,4

DC-Ladeleistung bis zu 195 kW

Ladezeit 10–80 % – 24 Minuten

Kofferraum 468 bis 1.434 Liter

Anhängelast 1.500 kg

Länge 4.850 mm

Marktstart Sommer 2026

Preise ab 46.990 Euro