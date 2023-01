Mazda: MX-30 als Plug-In Hybrid

Der Mazda MX-30 kommt jetzt auch als Plug-In Hybrid. Mazda erweitert damit das Angebot des MX-30. Durch sein Antriebssystem unterscheidet sich der neue Mazda MX-30 R-EV von allen anderen Plug-In Hybriden. Er wird ausschließlich von einem Elektromotor angetrieben und bietet stets ein elektrisches Fahrerlebnis. Mazda präsentiert den MX-30 als Plug-In Hybrid gerade bei Motorshow in Brüssel (–22.1.).

Wankel is back

Mazda setzt einen neu entwickelten kompakten Ein-Scheiben-Kreiskolbenmotor als Range Extender ein. Der Wankelmotor sorgt für die Stromerzeugung. Der neue MX-30 R-EV vereint die Vorzüge eines Elektroautos mit der Reichweitensicherheit eines Plug-In Hybrids. Somit ein idealer Alltags- und Reisebegleiter. Highlights des neuen Mazda MX-30 R-EV: Sein fahrerorientiertes Design, hochwertige Materialien im Innenraum und die japanische Handwerkskunst.

Zum Marktstart ist der Mazda MX-30 R-EV als exklusive Edition R zu haben. Mit der Sonderedition feiert Mazda das Comeback des einzigartigen Wankelmotors. Der nimmt einen ganz besonderen Platz in der Geschichte von Mazda ein. Ein rotorförmiges Emblem, das in die Fußmatten eingenäht und in die Kopfstützen der Sitze eingeprägt ist, zeichnet die Edition R aus. Der Innenraum ist in Schwarz gehalten. Das Außendesign der Edition R überzeugt mit der Farbkombination aus Maroon Rouge und Jet Black.

