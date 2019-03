Mazda MX-5 – Limitiertes Jubiläums-Modell

Mazda bringt den MX-5 als limitiertes Jubiläums-Sondermodell. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum des Kult-Roadsters. Die Edition „30th Anniversary“ in auffälligem Racing Orange ist weltweit auf 3.000 Fahrzeuge limitiert. Sowohl die Softtop-, als auch die RF-Version soll es geben. Die Auslieferung erfolgt ab Sommer.

Das Sondermodell ist mit dem 135 kW/184 PS leistenden 2,0-Liter-Saugmotor mit Sechsgang-Schaltung erhältlich. Zusätzlich zur Sonderlackierung verfügt das Sondermodell über 17-Zoll-Aluminium-Räder von Rays. Die hat Mazda zusammen mit dem Felgenspezialisten entwickelt. Ein spezielles Emblem mit Seriennummer kennzeichnet die Exklusivität der Edition. Das markante Orange findet sich auch an den Brembo-Bremssätteln (vorne) und den hinteren Nissin-Bremssätteln. Weiters an den Recaro-Sitzen und der Türverkleidung. Und an Armaturentafel und Schalthebel. Mit an Bord: ein Bose-Soundsystem mit neun Lautsprechern. Ebenfalls entdeckt: Smartphone-Integration mit Apple/Android. Und Bilstein-Sportstoßdämpfer.

