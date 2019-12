McLaren – 620R ab 2020

McLaren kündigt den 620R an.

Ein Sportwagen, der echte Motorsport-Zutaten in einem Paket anbietet und für den Straßenverkehr gebaut ist. Die Basis für den 620R ist ein Vollblut-GT-Rennwagen, der McLaren 570S GT4, welcher seit seinem ersten Einsatz im Jahr 2017 immer mehr Kunden-Rennteams anzieht. Der 3,8 Liter V8 mit Twinturbo und 456 kW/ 620 PS sowie 620 Nm maximales Drehmoment schafft 320 km/h Spitze. In Null auf 100 sprintet er in 2,9 Sekunden. Superleicht ist er durch das einteilige Monokel-II-Chassis aus Karbon. McLaren reagiert damit auf Anfragen von Kunden nach diesem Sport-Coupé Paket für die Straße.

Limitiert auf 320 Stück und mit einem Preis von über 350.000 € wird er voraussichtlich ab Februar 2020 ausgeliefert.

