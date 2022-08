McLaren erweckt Concept-Car Ultimate Vision zum Leben

McLaren erweckt das für das Videospiel Gran Turismo entwickelte Concept-Car Ultimate Vision zum Leben. In der Realität heißt das Hypercar McLaren Solus GT. McLaren hat es auf der Monterey Car Week in den USA enthüllt.

25 Stück will man bauen. Angetrieben wird der Solus GT von einem 5,2-Liter-Sauger mit zehn Zylindern. Der dreht bis über 10.000 Umdrehungen in der Minute und trifft dabei auf nicht einmal 1.000 Kilogramm Leergewicht. Über 840 PS beschleunigen den Einsitzer voraussichtlich in rund 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und auf über 320 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Der Einstieg erfolgt über eine nach vorne verschiebbare Dachhaube. Statt des zentralen Fahrersitzes, dessen Form individuell an den Besitzer einstellbar ist, sind die Pedale verstellbar. Das erste Kundenfahrzeug will McLaren kommendes Jahr ausliefern. (aum)

