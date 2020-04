McLaren leicht wie nie

McLaren wird so leicht wie noch nie. Die Entschlossenheit, das „weight race“ zu gewinnen, ist ungebrochen.

765LT mit nur 1.299 kg

Mike Flewitt, Chief Executive Officer von McLaren Automotive, hat bestätigt, dass das Unternehmen seine Ingenieursphilosophie der Reduzierung des Fahrzeuggewichts weiter fortführen wird. Dadurch wird die Leistung und Effizienz der Supersportwagen weiter verbessert. Die Absicht, das Gewicht weiter zu minimieren, kommt mit der Markteinführung eines neuen, limitierten McLaren Supercar auf den Markt. Dieser weist mit einer Reduzierung um 80 kg bei einem leichtesten Trockengewicht von nur 1.229 kg auf. Der 765LT schlägt das viertes Kapitel in der McLaren Longtail Geschichte auf. Er verkörpert Eigenschaften, die ihre Wurzeln in den legendären McLaren F1 „Longtail“ Rennwagen der späten 1990er Jahre haben: Engagement des Fahrers, gesteigerte Leistung, geringeres Gewicht, streckenorientierte Dynamik und eine limitierte Auflage als Hauptmerkmale.

Trotz des Vorteils einer Kohlefaser Monocage II Struktur als Herzstück des Fahrzeugs stellte das geringere Gewicht die größte Herausforderung für das Entwicklungsteam des 765LT dar. Der neue LT musste so leicht wie möglich sein. Die Erwartung von einem McLaren „Longtail“ ist das Erreichen von erstaunlicher Beschleunigung, sowie toller Kurven- und Bremsperformance. Wenn man bedenkt, dass der McLaren 720S – das Fahrzeug, auf dem der 765LT basiert – bei seiner Einführung im Jahr 2017 einen neuen Maßstab für das Gewicht in der Klasse der Supersportwagen setzte, ist eine Reduzierung des DIN-Gewichts um 80 kg eine bemerkenswerte Leistung.

Einsparung innen wie aussen

Das minimierte Gewicht ist das Ergebnis eines akribischen Programms von Veränderungen von innen nach außen. Das verdeutlicht die Philosophie verdeutlicht, die in McLarens Geschichte als Pionier der Kohlefaser Technologien seit der Einführung des ersten Kohlefaser Chassis in der Formel 1 im Jahr 1981 verankert ist. Der 765LT macht ausgiebigen Gebrauch von dem leichten, aber unglaublich starken Material. Unter anderem für die äußeren Karosserieteile, die aerodynamischen Komponenten und im Inneren des Fahrzeugs, für die Sitze und den Mitteltunnel. Mehrere dieser Komponenten werden im McLaren Composites Technology Centre in Yorkshire, Großbritannien, gefertigt. Es ist das erste Mal, dass in der neuen Einrichtung Karosseriekomponenten für ein McLaren Straßenfahrzeug hergestellt werden.

Zu den weiteren Maßnahmen zur Gewichtseinsparung beim 765LT gehören leichte Seitenscheiben und eine Polycarbonat-Verglasung im Motorsport Stil am Heck des Wagens. Für das Getriebe werden Materialien in Formel 1 Qualität verwendet. Die vollständig aus Titan geformte Auspuffanlage ermöglicht eine erhebliche Gewichtseinsparung von 40 % gegenüber einer vergleichbaren Stahlanlage. Der Auspuff mit vier Auslässen ist so abgestimmt, dass er einen durchdringenden Soundtrack bietet, der für ein Fahrzeug mit dieser Leistung und dieser Einbindung des Fahrers passend ist. Mit seinem geringen Gewicht und einem 765 PS starken und 800 Nm starken V8-Twin-Turbo-Motor beschleunigt der 765LT in nur 7,2 Sekunden aus dem Stand auf 200 km/h.

Mit und ohne Klimaanlage

Die an Rennstrecken orientierte Aufhängung des 765LT wurde ebenfalls mit Blick auf minimales Gewicht konstruiert. Merkmale wie die aus dem Motorsport stammenden „Helfer“ Federn machen den Bedarf an einer schwereren doppelten Federkonstruktion überflüssig. Ultraleichte Räder, maßgeschneiderte Pirelli P-Zero® Trofeo R Reifen und Radschrauben aus Titan sorgen zusammen für eine weitere Gewichtsersparnis von 22 kg. Eine Reduzierung der ungefederten Masse, die auch die dynamische Leistung verbessert. Wer das Glück hat, sich einen 765LT zu sichern, kann auf eine Klimaanlage und ein Audiosystem zugunsten eines geringeren Gewichtes verzichten, oder diese Fahrerkomfortsysteme als kostenlose Option im Fahrzeug belassen.

Der Longtail ist auf lediglich 765 einzeln nummerierte Exemplare limitiert. Diese werden nur auf Kundenbestellung gebaut.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp