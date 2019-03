McLaren Senna aus Lego – in Originalgröße

Experten von Lego haben einen McLaren Senna in Originalgröße nachgebaut. Das Modell ist zudem interaktiv. Man kann sich nach Öffnen der Flügeltüren hinter das Lenkrad setzen. Den Startknopf im Dach drücken und eine Klangsimulation des Autos hören. Darüber hinaus kann man die Beleuchtung und das Infotainmentsystem bedienen. Im Interieur finden sich auch Originalteile. Etwa der Karbon-Fahrersitz, Lenkrad und Pedale sowie Badges aus dem echten McLaren Senna.

Schwerer als das Original

Das Lego-Modell besteht aus 467.854 Lego-Teilen und wiegt 1.700 Kilogramm. Eine halbe Tonne mehr(!) als das Originalfahrzeug. An dem Projekt waren 42 Männer und Frauen aus dem Lego-Build-Team beteiligt. Die Bauzeit betrug 2.725 Stunden. Gearbeitet wurde rund um die Uhr in Gruppen von bis zu zehn Personen. Fast noch einmal so viel Zeit wurde im Vorfeld für Design und Entwicklung des Modells aufgewandt. Auch Räder und Pirelli-Reifen entsprechen genau den Vorgaben des realen Autos.

Auch in Goodwood

McLaren wird das Lego-Auto im Maßstab 1:1 auf verschiedenen Veranstaltungen präsentieren. Darunter das Goodwood Festival of Speed. Alternativ gibt es den Wagen auch als 15 Zentimeter langen, 219-teiligen Bausatz der Lego-Reihe Speed Champions für 14.99 Euro.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp