McLaren wieder in Österreich präsent

Die neuste, Niederlassung des Unternehmens wird eine Reihe von McLaren-Modellen anbieten, darunter den brandneuen Hybrid-Supersportwagen McLaren Artura. Bestellungen werden bereits entgegengenommen und der 680PS-Supersportler wird in Österreich mit 0% NoVa-Steuer erhältlich sein, dank seiner niedrigen CO2-Emissionen.

Im neuen Showroom des Luxury Cars Showroom wird es neben einer Kaffeebar auch das „Woking Window“ geben das einen direkten Blick in das McLaren Production Centre gewährt in dem die McLaren Modelle in Handarbeit zusammengebaut werden. Ergänzend zum neuen Showroom wird es auch ein etwa 300 Quadratmeter großes Servicezentrum geben.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp