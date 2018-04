Mehr Leistung aber weniger Gewicht: Neuer Suzuki Swift Sport

Im Vergleich zum Vorgänger ist der Neue um 80 Kilogramm leichter. Inklusive Fahrer bringt er 1045 Kilo auf die Waage. Der Motor ist völlig neu und hat mehr Leistung als bisher. Verkaufsstart ist im Sommer 2018. Österreich-Preise stehen noch nicht fest.

Turbo statt Sauger

Der neue kleine Sportler aus Japan folgt dem Trend:

Turbomotor statt Saugmotor. Im vorigen Swift Sport hat noch ein hochdrehender Saugbenziner mit 1.6 Liter Hubraum gewerkelt. Dieser leistete zwar 136PS aber erst bei alltagsfremden 6900 Umdrehungen. Auch das maximale Drehmoment von nur 160Nm lag erst bei 4400 Touren an. Die 0 auf 100 waren in 8,7 Sekunden erledigt.

Im aktuellen Modell arbeitet ein 1.4 Liter „Boosterjet“ Turbo Benzin-Direkteinspritzer. Er leistet nun 140PS bei 5500U/min und 230Nm in einem Bereich von 2500-3500 Umdrehungen. Damit gelingt der Ampelstart auf 100km/h in 8,1 Sekunden. Der Vortrieb endet erst bei 210 km/h. Im europäischen Testzyklus verbraucht er 5,6 Liter auf 100 Kilometer, allerdings nur wenn der Fahrer seinen rechten Fuß unter Kontrolle hat. Das ist aber aufgrund des sportlichen Fahrverhaltens keine leichte Aufgabe.

Das Fahrwerk ist straff und ehrlich

Für den Reiz am flotten Fahren leistet das Fahrwerk einen wichtigen Beitrag. Auf Autobahnen und kurvigen landstarßen zeigt es sich von seiner Straffen und ehrlichen Seite. Allerdings nur, so lange der Asphalt glatt gebügelt ist. Auf rauem Untergrund mit Querrillen werden die Abrollgeräusche lauter und die Unebenheiten werden dem Fahrer nahezu ungefiltert mitgeteilt. Auch die Windgeräusche nehmen ab 120 km/h deutlich zu. Trotzdem überwiegt am Ende der Fahrspaß. Daran hat auch das knackige und exakt zu bedienende 6-Gang-Getriebe seinen Anteil.

Die Sitze liefern noch mehr Seitenhalt

Zur guten Stimmung an Bord tragen auch die gut konturierten Sitze bei, die so ein Sprecher der Marke, nach ausführlichen Testfahrten in Europa entwickelt wurden. Das Ergebnis sind sportliche Schalensitze, die einen sehr guten Seitenhalt bieten, sodass auch bei schnell gefahrenen Passagen weder Halt noch Komfort verloren geht. Groß gewachsene Zeitgenossen vermissen allerdings eine längere Auflage für den Oberschenkel.

Innen gibt es mehr Platz – aber auch billige Materialien

Dank des gewachsenen Radstands bietet das Gepäckabteil nun 54 Liter mehr Ladevolumen. So hat man mehr Raum für das Gepäck des Wochenendausflugs. Das sportliche Außendesign mit viel Karbon Optik und den ausgestellten Kotflügeln setzt sich im Innenraum fort. Das abgeflachte Lenkrad sitzt vor zwei tief in ihren Höhlen platzierten Rundinstrumenten. Dadurch leidet deren Ablesbarkeit. Dafür ist das Lenkrad nicht mit einer Armada an Schaltern überladen. Im Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser kann man sich Daten wie Ladedruck, Öltemperatur und mehr anzeigen lassen. Auf den ersten Blick wird alles wertig zusammengesetzt doch leider verdirbt der übermäßige Einsatz von Hartplastik den Gesamteindruck ein wenig.

Die Aufpreisliste ist so kompakt wie das Auto

Der in Japan gebaute Kompaktsportler kommt vollständig ausgestattet zu den Liebhabern der Marke. Die Aufpreisliste besteht aus einem Punkt: Der Metallic-Lack kostet extra. Zur Serienausstattung gehört eine Abstandserkennung, ein Spurhaltesystem welches von 60 bis 160 km/h arbeitet sowie eine Müdigkeitserkennung und ein Fernlichtassistent. Außerdem gibt es einen adaptiven Tempomaten der mittels Radar den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält. Für den Komfort an Bord sorgen die Klimaautomatik, heizbare Frontsitze, ein schlüsselloses Zugangssystem sowie eine Audioanlage mit Navigation.

Daten: Suzuki Swift Sport

Länge x Breite x Höhe (m): 3,89 x 1,73 x 1,48

Radstand (m): 2,45

Motor: R4-Benziner, 1373 ccm, Direkteinspritzung, Turboaufladung

Leistung: 103 kW / 140 PS bei 5500 U/min

Max. Drehmoment: 230 Nm bei 2500-3500 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,1 Sek.

Verbrauch (Durchschnitt nach EU-Norm): 5,6 Liter

CO2-Emissionen: 125 g/km (Euro 6d-temp)

Leergewicht / Zuladung: min. 1045 kg / max. 400 kg

Kofferraumvolumen: 265 – 947 Liter

Bereifung: 195/45 R 17