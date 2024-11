Mer baut E-Ladeinfrastruktur mit MPreis aus

Mer baut gemeinsam mit dem Tiroler Nahversorger MPreis sein Schnellladenetz in Österreich weiter aus. Im Zuge der neuen Partnerschaft erweitert Mer nicht nur das Ladeinfrastrukturangebot des Lebensmitteleinzelhändlers beträchtlich, sondern verdichtet damit auch das eigene Ladenetz im Westen Österreichs mit einer Vielzahl attraktiver Ladepunkte. Die neue Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen umfasst bis zu 64 Standorte im Filialgebiet wodurch Kunden in urbanen als auch ländlichen Regionen profitieren werden.

Installiert werden je nach Standort bis zu sechs Schnellladepunkte von alpitronic. Diese liefern bis zu 400 kW Leistung, mit der Elektrofahrzeuge während des Einkaufs schnell und effizient aufgeladen werden können. Hierfür werden lediglich die Mer ConnectME App, eine gängige Ladekarte eines Roamingpartners oder die bereits beim Einkauf genutzte Debit- belziehungsweise Kreditkarte benötigt. Darüber hinaus unterstützen alle neuen Ladepunkte von Mer Plug&Charge und liefern standardmäßig ausschließlich 100-prozentigen Ökostrom.

Nachhaltig und unkompliziert

Mit Start der Partnerschaft beginnt Mer den Ausbau von zunächst 33 Standorten innerhalb der nächsten Jahre. Die neuen Ladepunkte entstehen dabei zum Großteil in Tirol und befinden sich an besonders verkehrsgünstigen Knotenpunkten. Jede ausgebaute Filiale bietet E-Mobilisten neben Sanitäranlagen auch ein Bistro, das zu einer kleinen Stärkung auf längeren Reisen einlädt.

„Wir freuen uns sehr, MPreis als Partner gewinnen zu können und sie mit unserem Know-how bei der kontinuierlichen Erweiterung ihres Engagements für Nachhaltigkeit unterstützen zu dürfen“, betont Anton Achatz, Geschäftsführer bei Mer Austria. „Sie liegen sowohl an stark befahrenen Straßen als auch in den Zentren von Städten und touristischen Hotspots. Daher bieten sie einen perfekten Standort, um den Zugang zu Elektromobilität in Österreich weiter voranzutreiben.“

