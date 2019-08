Mercedes A- und B-Klasse als Plug-In-Hybrid

Mercedes bietet die A- und die B-Klasse erstmals als Plug-In-Hybrid an. Unter der Bezeichnung „EQ Power“. Die Markteinführung soll noch im Laufe des Jahres erfolgen. Mercedes-Benz koppelt einen 1,33 Liter großen Vierzylinder mit einem 75 kW/102 PS starken E-Motor, der auch als Anlasser dient. Sie bringen es gemeinsam auf eine Systemleistung von 160 kW/218 PS und 450 Newtonmeter Drehmoment.

Als rein elektrische Reichweite gibt man für den NEFZ-Zyklus 70 bis 75 Kilometer an. Nach WLTP liegen die Reichweiten zwischen 56 und 69 Kilometer. Im reinen E-Betrieb kann der 250 e bis zu 140 km/h schnell fahren. Die 235 km/h schnelle Kompaktlimousine A 250 e erreicht in 6,6 Sekunden Tempo 100. Alle e-Modelle sind an ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt.

A 250 e und B 250 e lassen sich mit Wechsel- oder Gleichstrom aufladen. An einer 7,4-kW-Wallbox mit Wechselstrom (AC) kann man die Batterie innert einer Stunde und 45 Minuten von zehn auf 100 Prozent aufgeladen werden. Bei Gleichstrom (DC) beträgt die Ladezeit etwa 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Die Hochvoltbatterie ist wassergekühlt und wiegt etwa 150 Kilogramm.

Die e-Versionen verfügen über die Fahrprogramme „Electric“ für rein elektrische Fortbewegung. Und „Battery Level“ zum Halten des Ladezustands in der Batterie. Über Schaltwippen am Lenkrad lässt sich die Rekuperation in fünf Stufen einstellen. Die streckenbasierte Betriebsstrategie berücksichtigt mit Hilfe des Navigationssystems die gesamte geplante Route. Es sieht den elektrischen Fahrmodus für die jeweils sinnvollsten Streckenabschnitte vor. A 250 e und B 250 e lassen sich per Smartphone vorklimatisieren. Sie verfügen über eine maximale Anhängelast von 1,6 Tonnen.

