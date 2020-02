Mercedes-AMG & Cigarette Racing Kooperation

Erneut haben Mercedes-AMG und der Motoryachthersteller Cigarette Racing gemeinsame Sache gemacht. Auf der „Miami International Boat Show“ (–17.2.2020) stellen beide Unternehmen als zwölftes Gemeinschafstprojekt, die 59’ Tirranna AMG Edition sowie den Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition, vor. Die etwa 59 Fuß / 18 Meter lange High-Performance-Luxusyacht hat eine Breite von 14 Fuß / 4,20 Metern. Das geneigte Hardtop besteht vollständig aus Carbon, was den Schwerpunkt senkt und für ein besseres Handling auf dem Wasser sorgt. Carbon kommt auch im gesamten Deckaufbau zum Einsatz.

Zu Wasser

Die Cigarette Racing 59’ Tirranna AMG Edition verfügt über sechs aufgeladene 4,6-Liter-V8-Außenbordmotoren vom Typ Mercury Racing 450R, die jeweils eine Leistung von bis zu 450 PS auf die Antriebswelle bringen. Die Gesamtleistung der Motoren liegt bei 2700 PS und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 130 km/h – und das bei einem Boot, das bis zu 26 Personen Platz bietet. Der Innenraum orientiert sich bei Design und Materialauswahl an den Modellen von Mercedes-AMG. Mit an Bord sind ein 5200-Watt-Soundsystem mit 29 Lautsprechern. Achtern lädt eine Sommerküche mit Grill, Spülbecken, Arbeitsfläche und Stauraum zum Kochen im Freien ein. In die Rückseite des Hardtops ist ein ca. zwei Meter großes elektrisch ausfahrbares Sonnensegel integriert, das dem gesamten Achterdeck Schatten spendet. Die beiden Sitzbereiche im hinteren Bootsteil lassen sich elektrisch zu einer großen Sonnenliege verbinden. Im vorderen Bootsteil befinden sich ausfahrbare Esstische.

Zu Land

Die auf der Miami-International-Boat-Show vorgestellte Mercedes-AMG G 63 Cigarette Edition mit dem 430 kW / 585 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbomotor bietet dank aufwändiger Individualisierung höchste Exklusivität. Das Exterieur in Schwarz-metallic trägt an einigen Stellen ein goldenes Rautenmuster. Der G 63 Cigarette Edition setzt die gemeinsame Designsprache mit dem Bootshersteller erstmals auch im Interieur fort. Ausgeführt ist das in zweifarbigem Leder Nappa in Macchiato Beige und Tiefseeblau. Auch das AMG Performance Lenkrad aus Carbonfaser in dunkelblauem Leder Nappa verweist auf die 59’ Tirranna AMG Edition. Auf den Fußmatten sowie den G-Klasse Haltegriffen findet sich der Cigarette-Schriftzug.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp