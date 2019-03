Mercedes-AMG GT am Start

Das Update des Mercedes-AMG GT steht im Werk Sindelfingen am Start. Die Fertigung hat begonnen. Erstes Fahrzeug ist ein GT der limitierten Edition „R Pro“. Die ist für mehr Performance auf der Rennstrecke modifiziert. Unter anderem mit neuem Fahrwerk und optimiertem Leistungsgewicht. Außerdem mit Leichtbau-Schalensitzen und -Rädern. Auch an der Aerodynamik hat man gefeilt. Die Hochleistungsfahrzeuge der GT-Baureihe sind im Manufakturcharakter gefertigt. So kann man auch spezielle Kundenwünsche berücksichtigen.

