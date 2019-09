Mercedes-Benz 220 D 8 kehrt heim

Der Mercedes-Benz 220 D 8 kehrt heim nach Wien. Karosseriebauer Friedrich Jauernig baute ab 2.4.1969 den Wagen um. Dieser kam nun im Rahmen des Oldtimer-Treffens von Pappas in Wr. Neudorf nach Wien.

Lediglich fünf Exemplare des „Plateu-Wagens“ wurden damals gefertigt. Dafür wurde das 220 D 8 Fahrgestell mit Teilkarosserie Anfang 1969 nach Wien überstellt. Einzige Extras waren die durchgehende Sitzbank und eine Servolenkung. Erstmalig zugelassen wurde der Strich-Acht-Pick-up am 08.09.1970. Acht Jahre war er dann als Servicewagen im Dienst der Mercedes-Benz Vertretung Pappas in Wien. Nach drei weiteren Besitzern war er ab 2011 bei Andrew Pipien in guten Händen.

Im Sommer 2019 kam er dann wieder in den Besitz von Pappas Wien.

