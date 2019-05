Mercedes-Benz Bank – Starkes Führungsteam

In der Mercedes Benz Bank hat ein starkes Führungsteam neu verteilte Rollen. Horst Wohlfart übernimmt künftig auch die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung der Mercedes-Benz Bank. Er verstärkt das Führungsteam der Mercedes-Benz Bank rund um Geschäftsführer Richard Heckert (Sales & Marketing) und Geschäftsführer Markus Gschladt (Marktfolge).

Wohlfart ist seit November 2015 Managing Direktor und Geschäftsführer der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH. Er gehört seit 1991 dem Daimler-Konzern an und hat weltweiterfolgreich zahlreiche Gesellschaften von Daimler Financial Services geführt.

Mercedes-Benz Financial Services Austria ist ein Tochterunternehmen der Daimler Financial Services. Sie spielt als Absatzunterstützer sowie Partner des Handels in der automobilen Wertschöpfungskette eine wichtige strategische Rolle. Bereits jedes zweite Daimler-Fahrzeug in Österreich kommt heute mit einem Leasingvertrag von Mercedes-Benz Financial Services Austria auf die Straße.

Neben Leasing- und Finanzierungslösungen für Daimler-Fahrzeuge, bietet das Unternehmen auch Kfz-Versicherungsprodukte an und betreut Flottenkunden mit Dienstleistungen rund um das Fuhrparkmanagement.

