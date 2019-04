Mercedes-Benz CLA – Fast ein Coupé

Der Mercedes-Benz CLA ist der zweite der Marke der fast ein Coupé ist. Mit vier Türen kann er aber seine Alltagsnützlichkeit steigern. Und mit rundem Rücken und wuchtigen Hüften will er als Sportler unter den Kompakten punkten. Der 4,69 Meter lange CLA basiert auf der A-Klasse. Das „Coupé“ muss allerdings mit einem starren Kofferraumvolumen von 460 Litern auskommen.

Motoren

Es gibt den Basisbenziner mit 136 PS. Das Spektrum reicht über zwei weitere Ottomotoren: Der ebenfalls 1,33 Liter große mit 163 PS und der Zweiliter mit 190 PS. Bis hin zum gleichgroßen Spitzentriebwerk im CLA 250, das es auf 224 PS bringt. Der CLA 180d ist vorerst der einzige Diesel im Angebot. Sein Motor leistet 116 PS aus 1,5 Litern Hubraum. Das Angebot wird erst im Sommer um zwei leistungsstärkere Aggregate mit zwei Litern Hubraum, 150 PS und 190 PS erweitert.

Design

Der CLA folgt dem Design des größeren CLS. Die niedrige Motorhaube mündet in der „Haifischnase“, die LED-Scheinwerfer sind um satte fünf Zentimeter schlanker geschnitten. Dach- und Türlinie vereint ein Radius. Der Außenspiegel ist an die Türschulter gewandert. Der Luftwiderstandsbeiwert liegt jetzt bei schlanken cW 0,23. Der Unterboden ist nahezu komplett eingekleidet. Lamellen im Kühlergrill öffnen nur dann, wenn Kühlungsbedarf besteht. Eine breitere Spur wertet das Fahrverhalten und die Frontansicht auf. Neue, zweigeteilte Rückleuchten verbreitern aber die Ladebreite des Kofferraumdeckels um 26 Zentimeter. Auch sperriges Gepäck ist jetzt leichter zu verladen. Der Innenraum: aktuelles Mercedes-Design. Große Screens stellen die Instrumente dar und bedienen den Inotainmentbereich. Materialqualität und-verarbeitung – top.

Die Verbrauchswerte der CLA-Versionen liegen nicht weit auseinander. Der Einstiegsbenziner verlangt 5,7 Liter, mit 6,2 Liter Benzin begnügt sich der kräftigere 1,33-Liter. Mit 6,3 Liter gibt Mercedes den Konsum des Zweiliters mit 190 PS an. Die Spitzenversion schluckt gleich viel. Vier Liter Diesel genügen dem kleinsten Selbstzünder, 4,4 sind es bei den beiden neuen Aggregaten mit 150 und 190 PS.

In Sachen Agilität hält der CLA, was die Entwickler versprechen. Präzise die Lenkung, sanft ansprechend die Bremse. Wer das Fahrwerk auf Komfort stellt, genießt eine angenehme Federung. Für die strammere Gangart: das Sportprogramm mit den Schärfungen der Fahrparameter. Ob in Kurven oder geradeaus, immer bleibt das kleine Coupé auf sicherem Kurs.

Der CLA wird Freunde finden. Alle, die sich an seinen Formen erfreuen. Auf vier Türen Wert legen und dennoch die Linien eines Coupés schätzen. Das breite Leistungsspektrum hält für jeden ein passendes Potenzial bereit. Nur eben keine Sechszylindermotoren. Selbst die Speerspitze der Baureihe, der Mercedes AMG CLA 35 4matic. Auch er muss seine Leistung von 302 PS aus vier Töpfen generieren.

