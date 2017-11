Mercedes-Benz elektrifiziert alle Transporter-Baureihen

Mercedes-Benz elektrifiziert alle Transporter-Baureihen. Mercedes-Benz wird künftig in allen Transporterbaureihen eine Elektroversion anbieten. Den Anfang macht der E-Vito, der ab sofort vorbestellt werden kann und in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf den Markt kommt. Die ersten 1.000 Bestellungen auf der Microsite www.jetzt-elektroVAN.mercedes-benz.de werden mit einem Servicepaket inklusive Wallbox belohnt.

Der Mercedes-Benz E-Vito hat eine Reichweite von rund 150 Kilometern. Selbst bei ungünstigen Rahmenbedingungen wie niedrigen Außentemperaturen und voller Beladung sollen 100 Kilometer möglich sein. Innerhalb von rund sechs Stunden kann die Batterie vollständig aufgeladen werden.Das Fahrzeug bietet mehr als 1.000 Kilogramm Zuladung und bis zu 6,6 Kubikmeter Ladevolumen. Der Motor liefert 84 kW/114 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment.

Bei der Höchst­geschwindigkeit hat der Kunde zwei Möglichkeiten: Ein Maximaltempo von 80 km/h für Fahrten in der Stadtverkehr und in Ballungszentren, um die Reichweite zu steigern, oder bis zu 120 km/h für längere Etapen. Der E-Vito kann mit zwei unterschiedlichen Radständen (lang und extralang) sowie als Lieferwagen und als personentransporter vorbestellt werden. Auf den elektrischen Vito folgt im Jahr darauf der E-Sprinter in 2019. Vervollständigt wird das Angebot durch den E-Citan.