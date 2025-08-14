Mercedes-Benz erfindet den Kühler neu – Immer größer, immer breiter. Das Wachstum des klassischen Mercedes-Kühlers schien an sein Ende gekommen. Klar, die Stuttgarter haben ihren Auftritt immer wieder mit Ableitungen frisch gehalten. Mit dem sportlichen, ehemaligen SL-Grill, der über einen Zentralstern verfügt – mit dem vom Panamericana-Rennwagen inspirierten AMG-Grill oder auch mit der luxuriösen Maybach-Variante. Doch jetzt gibt es ein neues Gesicht.

Der klassische Grill mit Haubenstern hingegen konnte sich kaum noch weiterentwickeln, nachdem er sich in den frühen 70er-Jahren zunehmend von der Vertikalen in die Horizontale bewegte und schließlich ab 1990 zum Plakettengrill mit getrennt aufgeständertem Stern mutierte.

Mit der Elektrovariante des GLC, die am 7. September zur IAA vorgestellt wird, vollzieht die Traditionsmarke nun einen bedeutenden Schritt. Auf dem Teaserfoto, das Mercedes-Benz zur Verfügung gestellt hat, ist ein angedeuteter Grill zu entdecken, der wieder deutlich schmaler und höher wird und sich damit in den Proportionen den Mercedes-Kühlern der 60er-Jahre nähert.

Weil es sich um ein Elektroauto handelt, ist das klassische Kühlergitter nur angedeutet – mit einer präzisen Gitterstruktur und fast 1000 Lichtpunkten. Auf den Haubenstern verzichtet man, schließlich handelt es sich um ein SUV. Und so wird das Markenlogo zentral angeordnet, natürlich beleuchtet. Es sind aber bei anderen Modellen auch Versionen dieses Grills mit aufgeständertem Stern denkbar.

Auf die weiteren Evolutionsstufen des neuen Mercedes-Kühlers darf man gespannt sein. Verwechslungen mit anderen Herstellern bleiben jedenfalls mit dem neuen Design weiterhin ausgeschlossen. hak/aum