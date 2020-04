Mercedes-Benz – Geschäftsführungswechsel

In den kommenden Monaten werden in Österreich die Rollen der Geschäftsführung innerhalb der Finanzdienstleistungsunternehmen des Daimler Konzern neu verteilt. Thomas Mann übernimmt per 1. Mai 2020 bei der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH sowie bei der Mercedes-Benz Bank GmbH die Aufgaben der bisherigen Geschäftsführung, René Österreicher übernimmt sukzessive ab 1. Mai 2020 die Position als Sales Director und damit die Gesamtleitung von Sales & Marketing.

Thomas Mann übernimmt bei der Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH sowie bei der Mercedes-Benz Bank GmbH die Aufgaben der bisherigen Geschäftsführung von Horst Wohlfart, der Konzern intern in die Schweiz wechseln wird. Mann ist seit 2004 im Daimler Konzern tätig. Neben Funktionen im Vertriebs- und Kundenmanagement sowie Operations verantwortete er die Mercedes-Benz Banking Services GmbH in Deutschland und die Abwicklung des Privatkundengeschäftes für Leasing, Finanzierung und Direktbank für die Mercedes-Benz Bank AG, Deutschland.

René Österreicher übernimmt die Position als Sales Director und damit die Gesamtleitung von Sales & Marketing von Richard Heckert, dessen Vertrag Ende August nach 5 Jahren in Österreich endet. Heckert wird im Anschluss eine neue Aufgabe innerhalb des Konzerns übernehmen. Österreicher wird in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsführung der Mercedes-Benz Bank GmbH.

