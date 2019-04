Mercedes-Benz – Neuer CEO in Österreich

Anfang Juli wird Wolfgang Karl Bremm neuer CEO von Mercedes-Benz in Österreich. Der Deutsch-Luxemburger Bremm leitet derzeit in Stuttgart das Strategische Produktmanagement von Mercedes-Benz Cars.

Dipl. Ing. Wolfgang Karl Bremm trat 1997 in die Daimler AG ein. Es folgten Stationen bei Mercedes-Benz Trucks. Im After-Sales und im Produktmanagement der C-Klasse war er von 2013 bis 2016 als CEO für Mercedes-Benz in Luxemburg tätig. 2016 übernahm er die Position als Head of Strategic Product Management, Connected Services & Market Research. In dieser Funktion war Bremm unter anderem für die Konzeption und Einführung des erfolgreichen Infotainment-Systems MBUX verantwortlich.

Der bisherige CEO Marc Boderke wird in einer Job Rotation die Stelle Strategisches Produktmanagement von Mercedes-Benz Cars in Stuttgart ab 1. Juli antreten.

