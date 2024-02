Mercedes-Benz Österreich – Bianca Lettner übernimmt Position als Pressesprecherin

Bianca Lettner ist mit Februar 2024 Pressesprecherin bei Mercedes-Benz Österreich und verantwortet die Produktkommunikation für die Sparten Cars & Vans. Die gebürtige Steirerin ist seit 2019 für Corporate Communications beim Stern zuständig, insbesondere für Produktkommunikation und Public Relations. Mit dem Umstieg von Mercedes-Benz Österreich auf das Direktvertriebsmodell übernahm sie die Begleitung des kulturellen und strategischen Transformationsprozesses und des Change Managements im Unternehmen.

Lettner hat über 15 Jahre Kommunikationserfahrung, beginnend bei Styria Medien AG bis zum Messe Congress Graz. Zuletzt war sie im Digital Marketing und in der Unternehmens-kommunikation der Holding Graz, dem Kommunalen Dienstleister der steirischen Bundeshauptstadt tätig. In ihrer Rolle als Pressesprecherin bei Mercedes-Benz Österreich ist Bianca Lettner Ansprechpartnerin für Journalisten und Medienvertreter für PKW und Nutzfahrzeuge. In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an Michaela Burgstaller-Stritzinger, Director Marketing & Communications und Unternehmenssprecherin. Nähere Infos unter mercedes-benz.at

