Mercedes-Benz Österreich – Neuer Director Customer Services Vans

Seit 15 Jahren bei Mercedes-Benz Österreich beschäftigt, hatte Michael Wahl zuletzt die Verantwortung über den Bereich Netzentwicklung Vans inne bzw. leitete seit 2019 ebenfalls den Gebrauchtwagenvertrieb in der Sparte Vans. Seine Karriere bei Mercedes-Benz Österreich startete im Bereich Digitalmarketing, ab 2011 als Produkt Manager und ab 2014 als Gebietsleiter im Vertrieb bei Mercedes-Benz Cars. Seit 2016 ist der 40-jährige Oberösterreicher in der Sparte Vans tätig.

„In meiner neuen Rolle setze ich verstärkt auf Verständnis für die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden. Dabei steht Lösungsorientierung für mich im Vordergrund, ebenso wie Dankbarkeit für das Vertrauen der Kund:innen. Eine Grundhaltung, um das Mercedes-Benz Kundenerlebnis zu etwas Besonderem zu machen. Dabei spielen das eingespielte Team und die mittlerweile 105 langjährig loyalen und erfolgreichen Mercedes-Benz Servicestandorte die Schlüsselrolle.“

Als neuer Director Customer Services Vans setzt Michael Wahl Schwerpunkte bei der kontinuierlichen Verbesserung und Optimierung der Kundenerfahrung. In seiner Funktion berichtet er an Mercedes-Benz Österreich Vans Managing Director Michael Jopp. Er folgt damit Wolfgang Bayer, der in die Retailorganisation wechselt. Näheres zur Marke unter mercedes-benz.at

