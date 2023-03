Mercedes-Benz: Pilotfabrik für Batterierecycling

Mercedes-Benz errichtet eine Pilotfabrik für Batterierecycling. Im Werk in Kuppenheim legte man den symbolischen Grundstein für eine Batterie-Recyclingfabrik. Die erste Stufe der Anlage – die mechanische Zerlegung – soll bereits mit Jahresende in Betrieb gehen. Wenige Monate später soll die Mercedes-Benz Pilotfabrik für Batterierecycling durch die Hydrometallurgie komplettiert sein. Die Integration dieses Verfahrens in das Gesamtkonzept einer Recyclingfabrik ist nach Angaben von Mercedes-Benz derzeit einzigartig in Europa.

Die Pilotanlage auf einer Fläche von 7.000 m² hat eine Jahreskapazität von 2.500 Tonnen. Die Batterien stammen aus Versuchsfahrzeugen, Anlaufprozessen und eventuell auch Feldrückläufern. Zurückgewonnen werden Kobalt, Nickel und Lithium sowie später auch Graphit. Das Rezyklat führt man in den Wertstoffkreislauf zurück, es fließt so in die Produktion von mehr als 50.000 Batteriemodulen für neue vollelektrische Mercedes-Benz Modelle ein. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse der Pilotfabrik könnte mittel- bis langfristig eine Skalierung der Produktionsvolumina erfolgen. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp