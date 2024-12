Mercedes-Benz startet Mythos-Serie

Mercedes-Benz startet eine Mythos-Serie mit streng limitierten und exklusiven Modellen. Den Anfang macht der Mercedes-AMG Pure Speed. Der offene, zweisitzige Sportwagen ohne Dach und Windschutzscheibe ist eine Hommage an die Rennhistorie der Marke. Immerhin 250 Exemplare sollen in Kleinserie gebaut werden. Zu welchem Preis, hat Mercedes noch nicht verraten.

Den Vortrieb übernimmt der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor von AMG mit 585 PS (430 kW) und einem maximalen Drehmoment von 800 Newtonmetern. Die Kraft wird über das Neun-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit kurzen Schaltzeiten an alle vier Räder übertragen. Die Hinterachse lenkt mit. Aus dem Stand erreicht der Mercedes-AMG Pure Speed in 3,6 Sekunden Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 315 km/h. Der ausfahrbare Heckspoiler verändert seine Stellung je nach Geschwindigkeit, Längs- und Querbeschleunigung sowie Lenkgeschwindigkeit in fünf unterschiedliche Winkelstellungen.

Beim Design des Speedsters ließen sich die Designer vom Hypercar Mercedes-AMG One inspirieren. Kleine, teilweise transparente Deflektoren an Front und Seiten halten frontal störende Luftverwirbelungen von Fahrer und Beifahrer fern. Ein aus der Formel 1 bekanntes HALO-System ersetzt die herkömmlichen A-Säulen am Fahrzeug und den Kopf. Der stabile Stahlrohr-Bügel ist gabelförmig mit der Karosserie-Rohbaustruktur des Fahrzeugs fest verbunden. Das aerodynamisch optimierte Bauteil schützt beide Passagiere gleichermaßen. Deshalb erfolgt die Gabelung erst hinter den Insassen. Das Roll Over Protection System enthält außerdem zwei starre Überrollbügel, die unter den aerodynamischen Scoops verborgen sind. Sie sind ebenfalls Teil der Rohbaustruktur.

Hinzu kommen zwei aerodynamisch optimierte Helme, die speziell für den Mercedes-AMG Pure Speed designt und angefertigt werden. Sie sind in Wagenfarbe lackiert und verfügen über ein Intercom-Kommunikationssystem. Es ermöglicht ungestörte Gespräche zwischen Fahrer und Beifahrer während der Fahrt. Außerdem lassen sich Smartphones mit dem Intercom-System koppeln: Über die Helmlautsprecher lässt sich so auch telefonieren und Musik hören. Mit an Bord ist aber auch ein High-End-Surround-Soundsystem mit 15 Lautsprechern und 1170 Watt. Das parkende Auto schützt eine Persenning vor Witterungseinflüssen. Für die heimische Garage gibt es ein Indoor-Abdeckung.

Die beiden Scoops hinter den Sitzen erinnern an legendäre Rennwagen wie den 300 SLR. Mit diesem gewannen Stirling Moss und Denis Jenkinson 1955 die Mille Miglia. Dazu passt die exklusive Silberpfeil-Lackierung des Pure Speed in Mystic Silber magno. Das optionale Motorsport-Styling-Paket bietet eine Lackierung in einem Farbverlauf von Le-Mans-Rot nach Graphitgrau und spielt auf die Farbgebung des siegreichen Mercedes bei der Targa Florio vor 100 Jahren an. Die damalige Startnummer „10“ findet sich auch auf den vorderen Kotflügeln des Motorsport Styling Pakets.

Die Lederausstattung im Interieur erstreckt sich bis hin zu den Türschweller-Verkleidungen. Mittig im Armaturenbrett ist eine Analog-Uhr von IWC Schaffhausen platziert, die in einem tropfenförmigen Gehäuse steckt. In der Mittelkonsole weist eine Plakette mit dem Hinweis „1 out of 250“ auf die Limitierung des Mythos-Modells hin.

